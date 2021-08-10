Эксперты объяснили, почему избиратели левеют, но уходят от КПРФ к «Справедливой России»

10.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Предложенная партией «Справедливая Россия – За правду» идея отмены принятой в 2018-м году Пенсионной реформы становится одной из главных тем предвыборного политического сезона.

Об этом заявили эксперты в ходе заседания круглого стола, который прошел в Москве в студии телеканала «Царьград», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отложенный эффект привел к тому, что именно сейчас начал формироваться протестный электорат из людей предпенсионного возраста – рожденных после 1968 года. Как известно, именно их реформа затронет больнее всего, а на фоне экономического кризиса и безработицы, «образ будущего» для них рисуется самый мрачный… Общественные настроения резко и стремительно левеют. Если в «нулевые» электорат коммунистов убежал к единоросам (стабильно платящим пенсии), то сейчас он вновь дрейфует, только теперь уже к «СР-ЗП» и «Партии пенсионеров». Причины понятные: коммунисты дают идеализированную картинку, достижение которой требует новой революции, как минимум. «Справедливая Россия» напротив, рисует очень понятную картинку: пенсии в 30 тыс. рублей от распределения нефтяной ренты, прогрессивная шкала налогообложения (для наполнения бюджета), безусловный базовый доход», – сказал политолог Илья Гращенков.

Его коллега политолог Константин Калачев считает, что разрядить ситуацию помогли бы меры региональных властей. Так, например, ряд субъектов со сверхдоходами могли бы ввести специальные социальные выплаты людям предпенсионного возраста.

«У нас есть регионы-доноры, богатые регионы. Есть серьезная проблема с трудоустройством людей предпенсионного возраста. Ну, в конце концов, если мы федерация, хотя на самом деле мы унитарное централизованное государство, может быть, отдельные регионы могли бы каким-то образом компенсировать людям предпенсионного возраста те потери, которые они будут в дальнейшем нести. Простой пример, допустим, мне 57 лет, если мой доход ниже прожиточного минимума, я получаю базовый безусловный доход на уровне до того момента, пока не начну получать социальную пенсию», – заявил Калачев.

Идею развил политолог Олег Бондаренко. Он напомнил о несправедливой ситуации, когда, например, пенсионеры Москвы получают более высокую пенсию по сравнению с жителями Подмосковья, большая часть которых работает и платит налоги в столице:

«Совершенно несправедливо, когда ты живешь где-нибудь в Подольске или Звенигороде, Одинцово, Красногорске, Химках, где процентов 70 работают в Москве, платят налоги по месту работы в бюджет столицы, а социальными льготами обделены. Конечно, это несправедливо, конечно, нужно создавать какие-то субрегиональные возможности выплат, когда регионы-доноры будут платить не только за себя, но и за те соседние регионы, откуда они черпают физическую силу, благодаря которым они и живут. Либо надо брать и просто перераспределять систему налогообложения, делать так, чтобы люди платили налоги не по месту работы, а по месту прописки», – заявил Бондаренко.