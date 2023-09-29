Эксперты объяснили, почему прекратились атаки украинских дронов на Москву

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Российские военные провели определенную работу, благодаря которой удалось снизить угрозу Москве со стороны украинских дронов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук, отвечая на вопрос, почему в последнее время прекратились атаки БПЛА на российскую столицу.

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«Что касается налетов на Москву, тот тут ощущается некая передышка, и вот почему. Дело в том, что административно-организационные мероприятия, которые были проведены в части ПВО, позволили нам сейчас сбивать всю эту нечисть на дальних подступах. Особенно на направлении обходных манёвров, когда они пытались делать зигзаги на маршруте. То спокойствие, которое мы в последний месяц наблюдаем в столице, это заслуга наших военных и спецслужб, которые обеспечивают нам мирную жизнь. Но противник не отказался от террористической деятельности. И дай бог, чтобы мы смогли до конца противостоять всему, что они для нас придумали», – сказал Матвийчук «Московскому комсомольцу».

По его мнению, военные и спецслужбы учитывают, что противник может копить силы для массированного удара и приурочить его в целях громкого пиар-эффекта к какой-то дате.

«Противник однозначно попытается что-то сделать. Удастся ли это ему – большой вопрос. Но я точно знаю, что беспрецедентные силы брошены на противостояние дронам, террористическим актам. Этот вопрос президент держит на контроле. И я так понимаю, что многие генералы, которые в последнее время были сняты с должностей, поплатились именно за просчеты в вопросах безопасности гражданского населения», – добавил полковник.

В свою очередь бывший офицер американской армии Станислав Крапивник рассказал, как какой дате киевский режим может подготовить новую серию терактов.

«Надо быть готовы к тому, что теракты будут. Американцы любят использовать для диверсий какие-то знаковые даты – государственные праздники, дни рождения. Они почему-то верят в то, что диверсии в праздники подрывают поддержку народа к государству, создают нервозную обстановку. Просто они не знают русских, и судят по себе. Не исключено, что это будет приурочено ко дню рождения Владимира Владимировича Путина, 7 октября», – предполагает Крапивник.