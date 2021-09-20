Эксперты объяснили провал Жириновского на выборах
ЛДПР по итогам выборов в Госдуму ухудшила свой результат, поскольку многие из недовольных властью в этот раз решили отдать свои голоса за партию «Новые люди», а не за проект Владимира Жириновского как раньше.
Об этом «ПолитНавигатору» рассказал политолог Сергей Марков.
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«Очень серьезное уменьшение голосов за Жириновского. Это произошло потому что голосовавшие против всех решили отдать голоса не за Жириновского, а за партию «Новые люди», – сказал эксперт.
Главной неожиданностью он считает «провал «Яблока» – я думал, что они получат в районе 2-3%, а 1% – это слишком мало».
Политолог Алексей Кочетков считает прохождение в новую Думу партии «Новые люди» неожиданным.
«Самая большая неожиданность – это партия «Новые люди». Это партия без идеологии и без узнаваемых лиц. Но это показатель того, что большой запрос есть на новые политические силы, и есть усталость от четырехпартийной системы в парламенте, потому что ничего не меняется – все те же, и та же повестка», – сказал Кочетков.
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