Эксперты объяснили провал Жириновского на выборах

ЛДПР по итогам выборов в Госдуму ухудшила свой результат, поскольку многие из недовольных властью в этот раз решили отдать свои голоса за партию «Новые люди», а не за проект Владимира Жириновского как раньше.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал политолог Сергей Марков.

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«Очень серьезное уменьшение голосов за Жириновского. Это произошло потому что голосовавшие против всех решили отдать голоса не за Жириновского, а за партию «Новые люди», – сказал эксперт.

Главной неожиданностью он считает «провал «Яблока» – я думал, что они получат в районе 2-3%, а 1% – это слишком мало».