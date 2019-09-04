Эксперты объяснили странность выступлений Зеленского на публике

04.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский во время работы комиком прекрасно освоил разговорный жанр, однако на посту президента Украины все чаще выступает по бумажке.

На эту странность в эфире телеканала «Россия-1» обратил внимание главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю Зеленского как умного, грамотного, находчивого человека, понимающего юмор, который свободно общается с любой аудиторией, свободно участвовал в различных КВНовских разминках – это значит, что он способен моментально реагировать и давать острые, остроумные ответы», – отметил оратор.

Однако все изменилось после избрания на пост президент, подчеркнул Сосновский.

«Я ни разу не видел его выступления, где бы он выступал без бумажки. Неужели все эти темы, о которых он говорит и которые он затрагивает, настолько важны, что он должен говорить от «а» до «я» с каждым пунктом, что он не может оторваться от этой бумажки и сказать что-то своим языком?» – изумился эксперт.

«Для меня два вывода. Либо ему пишут, и он не имеет права отходить от этой резинки, которую ему дают, либо второе: он совершенно не владеет этой ситуацией и вынужден привязываться к тексту, который ему дают, потому что психологически для него это всё равно как костыль для человека, который не может стоять ровно», – добавил журналист.

«Это больше связано с украинским языком, который не является для него родным, поэтому ему легче читать, чем воспроизводить», – отметил экс-нардеп Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

«При всём уважении, сегодняшняя техника и сегодняшние лингвисты могут в течении двух недель «поставить его на ноги», – не согласился Сосновский.

«Я думаю, проблема совсем в другом. Думаю, он себе не представлял, куда он попал», – предположил ведущий Владимир Соловьёв.