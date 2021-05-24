Эксперты оценили операцию по захвату экстремиста Протасевича

24.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Операция по задержанию белорусского оппозиционера, курировавшего массовые беспорядки в стране, Романа Протасевича – это логичный шаг, который показывает, что президент этой страны Александр Лукашенко готов бороться за нее до последнего, в отличие от беглого украинского экс-президента Виктора Януковича.

Об этом «ПолитНавигатору» заявили эксперты.

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Так, по мнению экс-депутата Верховной рады Вадима Колесниченко, белорусские власти поступили в рамках закона, организовав задержание Протасевича, который летел транзитным рейсом над Белоруссией.

«Исходя из того, что в средствах массовой информации указано, нарушения международного права не было – никто не понуждал самолет к посадке, там было сообщение, что самолет заминирован. И оппозиционера задержали уже при посадке людей в самолет после его досмотра. Россия имеет право поступать исключительно в рамках международного законодательства, взятых на себя обязательств. Я не думаю, что Россия будет каким-то образом поступать, нарушая закон, потому что доказательства, полученные незаконным путем, не являются таковыми в суде. Поэтому в любом случае всегда должно быть верховенство закона – то, о чем постоянно говорит российское внешнеполитическое ведомство. Законы должны быть обязательными для всех, без выборочного применения», – заявил Колесниченко.

По мнению политолога Андрея Никифорова, Россия могла бы взять на вооружение пример Белоруссии, чтобы доставлять на свою территорию, например, украинских боевиков, осужденных в РФ за военные преступления.

«Я бы, прежде всего, задал вопрос – а готова ли Украина так поступать с российскими гражданами, которых она считает преступниками? Ответ однозначный, именно поэтому «Аэрофлот» и вообще российские авиакомпании над территорией Украины уже семь лет не летают. На мой взгляд, те люди, которые осуждены или подозреваются в совершении преступлений и прячутся от российского правосудия на территории Украины, они могут и таким образом задерживаться. Я бы приветствовал, если бы их просто в ходе каких-то спецопераций перетаскивали на территорию России, где они несли бы заслуженное наказание за свои преступления. Речь идет не о каких-то неплательщиках алиментов, а о людях, которые совершают преступления против человечности. Есть прецеденты, когда уважающие себя страны по всему миру охотятся за преступниками, совершившими преступления против их граждан и им за это обычно ничего не бывает. Ну а нам все равно, даже если мы ничего не будем делать, все равно будет, поэтому я думаю, что такая мера многих бы остудила», – заявил Никифоров.

При этом, по мнению экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержание Протасевича может стать опасным прецедентом, которым может воспользоваться Украина.

«Есть плюсы и минусы такого задержания. С одной стороны, я рад за «батьку» Лукашенко, который, в отличие от Януковича, решительный и способен бороться за государство, используя все методы, которые может себе позволить. Это хорошо. Одновременно, я рад, что основатель «Нехты», который некоторое время служил в батальоне «Азов» – для меня это личный счет с людьми, которые участвовали в этих подразделениях, что он будет наказан.

С другой стороны, я понимаю определенные риски, когда совершаются такие действия. Во-первых, Протасевич – это мелкая сошка. Он – проворовавшийся, дискредитировавший себя технический сотрудник. На место одного Протасевича можно взять сотню других, но еще не проворовавшихся. То есть, эффект от его задержания больше пропагандистский. В то же время, я понимаю, что Белоруссия из-за этого шага может попасть под санкции. То есть, мы видим великолепно проведенную с технической точки зрения операцию белорусских спецслужб с крайне сомнительным практическим эффектом. Чем больше таких действий будет совершаться – неважно, Белоруссией, Россией, Украиной, Великобританией – моего товарища Армена Мартиросяна таким же образом садили в Украине, «вагнеровцев» таким же образом собирались садить в Украине. Чем больше таких действий совершается, тем менее безопасным становится использование самолета. Дело в том, что система билетов и перелетов – это международная система, когда, например, Владислав Сурков (экс-помощник президента России), Александр Бородай (бывший глава Совмина ДНР), Захар Прилепин (бывший советник главы ДНР) или я беру билет на самолет – неважно, внутри Российской Федерации, за пределами ее – это становится известно по всему миру. Таких, как я, людей, против которых уголовные дела на Украине, в других странах, которые пользуются самолетом, их достаточно много. И если такая практика станет повсеместной, будет просто невозможно пользоваться самолетом. Поэтому совершение таких действий – это создание плохих прецедентов», – считает Царев.