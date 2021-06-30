Эксперты одобрили намерение Шугалея баллотироваться в ЗакС Петербурга

30.06.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский

Эксперты положительно оценивают участие социолога Максима Шугалея в предстоящих выборах от партии «Родина».

Глава Фонда защиты национальных ценностей планирует баллотироваться в Заксобрание Петербурга. По мнению экспертного сообщества, у него неплохие шансы. Его хорошо знают, ведь популярные фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2» сняты по мотивам его поездки в Ливию.

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Он – тот самый социолог, который вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном более полутора лет провел в ливийском плену в тюрьме «Митига». На родину они вернулись в декабре прошлого года.

Политконсультант и колумнист ТГ-канала «Незыгарь» Федор Щепетов высказался в пользу участия Шугалея в выборах. Он отметил, что поддерживает свои коллег, политологов и социологов, и назвал команду Шугалея «очень сильной», что доказывает его избрание в Госсовет Коми.

«Поход Шугалея в политику для меня лично – симпатичное явление. Не могу не симпатизировать, выдвинувшимся коллегам политконсультантам и социологам. Если же мы говорим про аппаратную составляющую данной кампании, то команда политтехнологов, которая стоит за выдвижением Шугалея, является очень сильной, что показало его избрание в Коми», – считает Щепетов.

Профессионализм команды Шугалея отметила и муниципальный депутат МО «Большая Охта» Яна Козинец. Он предположила, что даже если Шугалей не победит, за него проголосует немало избирателей.

«За Шугалеем стоит опытная команда, которая уже добилась с ним успеха в Коми.

Не уверена, что на данном этапе стоит говорить о победе, но часть голосов Родина в Петербурге безусловно заберет. Ключевой вопрос: чьи это будут голоса и как это скажется на итоговом результате кандидатов от парламентских партий», – подытожила она.