Эксперты: от «тбилисского майдана» через нищету – в новую «революцию роз»

27.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Сценарии, причины и ход развития ситуации в Грузии может быть разным, важно одно: превратятся ли беспорядки в стране в новый госпереворот.

В конечном счёте, всё будет зависеть от внешнего решения.

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К такому выводу пришли эксперты в ходе конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Революция роз» – это была системная штука, при том, что многие западные силы влияли и воспитывали очень долго молодёжь, начиная с Югославии, продолжая Грузией, Украиной, наверное, это не последняя история. Но Грузия в то время была в таком состоянии, что накопилось огромное число внутренних причин: к власти, к полиции, к ЖКХ, к экономике, а сейчас нет такого сонма сборища влияний внутренних причин, чтобы режим сменился.

Это национальная экспертная забава считать, что американцы вот так [по щелчку] расставляют правительство. Они хотели бы так делать, но у них это не получается без влияния внутренних причин. Мой ответ – нет», – прокомментировал возможность новой «революции роз» старший научный сотрудник Института международных исследований университета МГИМО Алексей Токарев.

Однако экс-депутат парламента Грузии Леван Пирвели не согласился с собеседником, отметив, что внешний фактор недооценивать не стоит, а что касается внутренних причин, то их «более чем достаточно».

«Вопрос в другом: будет или не будет. У них уже всё приготовлено, и это используется давлением на Иванишвили. То есть, если Иванишвили без боя складывает оружие и соглашается с тем (а с частью он уже согласился), какой ультиматум ему выстроили, а это значит, что он должен привести в парламентские выборы, в соответствии с разнарядкой лиц, которые устраивают внешнего игрока, если он это делает, тогда революции не будет.

Но если Иванишвили упорно станет на этом вопросе, то ему при сегодняшней ситуации [будет непросто], они ещё не задействовали все механизмы», – добавил Пиривели.

Украинский политолог Александр Дудчак выразил мнение, что всё гораздо проще: возможность или невозможность госпереворота напрямую связана с готовностью Тбилиси придерживаться прозападного курса.

«Если они будут выдерживать прозападную политику и декларировать, что идут в ЕС и НАТО, то рассчитывать на цветные революции им не приходится, если они попытаются всё-таки взяться за здравый смысл, то переворот им обеспечен. И чем беднее будет страна, тем чаще могут быть такие перевороты, их просто дешевле будет организовывать», – заявил политолог.