Эксперты отреагировали на предложение Шойгу перенести столицу России в Сибирь и построить там новые города

06.08.2021, Москва, Иван Добровольский

В Сибири нужно построить три–пять крупных городов, которые могут стать отраслевыми экономическими центрами, и способствовать развитию региона.

Об этом заявил министр обороны России на встрече с учеными Сибирского отделения РАН.

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По мнению главы ведомства, количество населения в этих городах должно достигать миллиона человек.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – заявил Шойгу.

Предложение министра здравое и имеет смыл, уверены российские эксперты. Не лишним был бы и перенос в Сибирь штаб-квартир крупных корпораций. Подобная практика существует в мире и дает толчок к развитию региона.

«Что касается формирования крупных городов – это точно и правильно. Вообще, современная экономика развивается, прежде всего, в мегаполисах с населением в миллион человек. Миллионники являются драйверами экономического роста, поэтому сибирскому региону, конечно, нужны такие драйверы… Компании половину фондов заработной платы платят в регионе и половину налогов, поэтому – это было бы хорошим стимулом и дополнением к региональному бюджету. Плюс, они дают достаточно много современных рабочих мест. Поэтому, конечно, перевод штаб-квартир корпораций, это было бы правильное решение», – отмечает известный российский политолог Сергей Марков.

С ним соглашается профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, бывший вице-губернатор Вологодской и Волгоградской областей Олег Матвейчев:

«Речь идет о том, чтобы действительно часть столичных функций перераспределить в пользу какого-то из сибирских городов, чтобы установить лучшее управление. Потому что, когда Москва, например, просыпается, Дальний Восток засыпает и это странно, непонятно, как в этот момент чем-то руководить. Это придаст и динамики региону. Но строить целые города, наверное, не надо – у нас старые есть, их можно спокойно модернизировать и, таким образом, создать ощущение того, что люди живут не в провинции, а в центре. Они и уезжать тогда не будут оттуда, как сейчас происходит. Наоборот, даже приток будет. Если будут там министерства и ведомства, то и семьи переедут, корпорации, бизнес и прочее. Так что для нашего пространственного развития это было бы неплохо».

Интересной, по мнению экономиста Михаила Делягина, выглядит идея переноса столицы – это помогло бы «оздоровить» качество управленцев:

«О том, чтобы перенести столицу в Сибирь, речь идет давно. Это абсолютно правильная вещь. Единственно, нужно перенести столицу в какое-нибудь разумное место… Какой-нибудь Енисейск Красноярского края. Я считаю, что можно переносить и чем быстрее, тем лучше. Потому что климат там довольно сложный, мажоры туда не поедут, блатные туда не поедут, соответственно, произойдет стихийное оздоровление госуправления, вроде того, которое обеспечил Назарбаев, который почти из курортной Алма-Аты перенес столицу в находящийся в крайне тяжелых климатических условиях Целиноград, ныне Нур-Султан».

При этом, еще один экономический эксперт Михаил Хазин подчеркивает, что для того, чтобы идеи министра обороны воплотились в жизнь, России нужно сформировать перспективную концепцию своего развития.

«Эта идея уже давно обсуждалась, как правильно сказал Шойгу, еще в советское время. Это вопрос, который должен быть вписан в концепцию политического развития России. Поскольку пока ее нет, то нет и образа будущего. Перенос столицы – это же работа на несколько десятилетий. Мы должны сказать, какой будет Россия через 50 лет, и в этой ситуации нужно позиционировать такие вещи. Поэтому начинать надо с этого вопроса. А в общем – это да, вполне себе достойная идея для обсуждения. Безусловно, это поможет развитию региона, но для начала нужно сказать, какую экономику мы будем строить», – заявил Хазин.