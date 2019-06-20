Эксперты: Партия Шария может потрепать нервы Зеленскому

20.06.2019, Киев, Игорь Петров

Известный блогер Анатолий Шарий анонсировал участие своей партии в выборах. Эксперты считают, что его проект тайно финансирует окружение олигарха Рината Ахметова. Целью может быть попытка «откусить» часть электората Владимира Зеленского.

«Если партия Шария действительно «откусит» от чьего-то электората, то, в первую очередь, это будет электорат Зеленского. Откусывать есть что. Вопрос – насколько Шарий сможет «конвертировать» своих подписчиков в своих избирателей, тем более, что там лишь процентов 30 людей с Украины. Очевидно, что даже если все эти люди придут на избирательные участки и проголосуют за партию Шария, того будет мало – даже при минимальной явке надо набрать от 700 тыс голосов», – сказал «ПолитНавигатору» политолог Сергей Белашко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сомневаюсь, что Шарий сможет столько людей мотивировать идти на выборы и голосовать за его партию. Вопрос также в том, сумеют ли этой кампании придать режим флеш-моба, как это было с кампанией Зеленского. Сейчас у Шария нет избирателей. У него не такая аудитория, какая была у Зеленского, которая собиралась в течение пяти лет. Он тоже вел медиа-кампанию, но размеры медийного ресурса у него меньше даже не на порядок, на два порядка. Условно говоря, если у Зеленского на старте было 8%, то у Шария – 0, 08%», – подчеркнул эксперт.

Политолог Михаил Погребинский считает, что проект Шария финансирует депутат Верховной Рады Александр Вилкул, представляющий осколок бывшей Партии регионов, ориентирующийся на Рината Ахметова.

По мнению эксперта, партия Шария, всего скорее, не будет допущена к выборам из-за того, что процесс регистрации был начат поздно. Однако сделанная сегодня заявка может быть заделом на будущее, считает Погребинский.

«Насколько я понимаю, партия Шария не будет участвовать в этой кампании, уже слишком поздно. Думаю, Шарий получает деньги у своего друга Вилкула, за которого он «топил» перед первым туром президентских выборов. Чего хочет Вилкул от данного проекта – сказать сложно. Но если бы партия Шария участвовала в выборах, у нее не было бы никаких шансов, несмотря на то, что у него много подписчиков, люди хотят новые лица и пр. Вероятно, большое количество подписчиков дает Шарию основания считать, что он суперпопулярен в общественном мнении Украины и может стать еще одним Зеленским. Но сейчас шансов у него нет. Что касается будущего, то, возможно, он наберет хорошую команду и тогда действительно появятся какие-то перспективы», – сказал Погребинский.

«Пока сложно сказать, в какой степени партия Шария – виртуальный проект. Есть ли там люди, физически? Регистрируется ли партия? Сам Шарий сейчас, конечно, избираться не может в силу ценза оседлости – он не проживал в Украине последние пять лет. Потенциально они, конечно, могли бы идти на выборы, но посмотрим, будут ли они подавать документы. Электоральные перспективы у проекта плохие, ему просто не хватит времени для раскрутки. Попасть в парламент будет сложно. Целесообразнее будет присоединиться к какому-то другому проекту, к партии, которая сильна офф-лайн», – в свою очередь говорит политолог Руслан Бортник.