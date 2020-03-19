Эксперты: под шумок коронавируса политики Молдовы возвращают старые порядки

19.03.2020, Тирасполь, София Русу

В Молдове объявлено чрезвычайное положение по коронавирусу. ЧП решили ввести на 60 дней – с 17 марта до 15 мая – из-за плохого эпидпрогноза для Европы. Молдова закрыла границы для иностранцев, остановила авиасообщение, но с момента вспышки заболевания в Италии, Испании, других странах Европы оттуда успели вернуться домой тысячи молдавских гастарбайтеров.

В Молдове уже выявили 36 случаев заражения, у нескольких десятков человек его подозревают, около 10 тысяч находятся на домашнем карантине.

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Новостные ленты, которые рассказывают в основном об эпидситуаии и о том, как снизить риск заражения, в эти дни разбавлены сообщениями о переменах в молдавской политике. Накануне введения ЧП, в чрезвычайных условиях, на фоне распространения инфекции и роста панических настроений в стране политики в РМ быстро и технично делили власть.

В воскресенье, 15 марта, в одномандатном округе Хынчешты прошли дополнительные выборы в парламент, победу на которых одержал кандидат социалистов Штефан Гацкан. Власти решили не переносить выборы, хотя у жительницы одного из сел Хынчештского района, вернувшейся в начале марта из Италии, был выявлен коронавирус, и уже через день после выборов заболевание в селе подтвердилось у пяти человек.

16 марта Партия социалистов и Демократическая партия подписали соглашение о создании правящей коалиции. Они заявили, что создают «политическую платформу для поддержки правительства». Тут же прошла церемония принятия присяги новыми министрами, которых делегировала в правительство Демпартия.

Лидер ПСРМ Зинаида Гречаная назвала событие «историческим», а председатель ДПМ Павел Филип даже сказал, что эпидемия коронавируса является вполне подходящим моментом для создания политического альянса. «ДПМ решила подписать соглашение в это трудное время и принять участие в акте управления. Мы не боимся трудностей. Я уверен, что у нас все получится», – сказал он.

Сразу после этого президент и правительство предложили ввести в стране чрезвычайное положение.

«Коронавирусное» правительство

Создание коалиции ПСРМ и ДПМ в разгар кризиса и социальной трагедии многие в Молдове сочли неуместным и безнравственным. Участников альянса раскритиковали общественные деятели, эксперты, представители разных политических сил.

Политолог Зураб Тодуа, рассуждая о «коронавирусном» правительстве страны, написал в Facebook , что «это просто полное отсутствие здравого смысла, связи с реальностью и при этом – элементарная, тупая и примитивная жадность».

«Следите за положением в Хынчештах. Если там будет вспышка эпидемии, это коронавирусное правительство не избежит суда. К слову, во Франции разгорается скандал, связанный с тем, что, вопреки требованиям общественности там был проведен первый тур местных выборов», – отметил он.

«На самом деле победителя на выборах в парламент в одномандатном округе в Хынчештах не было и не могло быть. Тест на коронавирус молдавские политики в Хынчештах не прошли. Все закончилось национальным позором», – считает руководитель авторского медиа-проекта «Междуречье» Сергей Ткач.

Политолог Владислав Кульминский, экс-советник правительства, которое возглавляла Майя Санду, пишет, что для «потерявших человеческое обличье и сострадание персонажей не имеет значения ни смерть, ни болезнь, ни кризис, ни коронавирус, ни социальная справедливость. У них одна цель – добраться до рычагов власти и без всяких оглядок на человеческие чувства пилить, заносить, откатывать, набивать свои и без того уже полные карманы».

«Владимир Плахотнюк давно вынашивал идею создания социал-демократической платформы. Эдакая красочная обертка коррупции и воровства из народного кармана», – отметила экс-депутат парламента, исполнительный директор Института стратегических инициатив Инна Шупак.

«Эти местные вурдалаки все-таки объединились. Мародеры и падальщики, наконец, договорились друг с другом. Они торопятся. Им нужно многое успеть», – пишет член исполкома партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук, отмечая, что во власть вновь пришли «авторы первого учебника «Истории румын» и верноподданнейшие жандармы Плахотнюка».

Общественный деятель Игорь Тулянцев обращает внимание на то, что «реинтеграцией Молдовы, ее экономикой, внешней политикой, обороной и образованием будут заниматься те демократы, которые устанавливали блокаду Приднестровью, фактически объявили Россию врагом молдавского государства, продвигали сотрудничество с НАТО, запрещали российские каналы».

К старым порядкам

В Приднестровье, которое, кстати, тоже объявило ЧП по коронавирусу, следят за политической ситуацией в Молдове.

Экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак в беседе с ПолитНавигатором отметил, что совпало сразу несколько факторов, позволивших изменить текущую политическую ситуацию в РМ.

«Во-первых, эпидемия коронавируса позволила провести нужные решения достаточно незаметно или, по крайней мере, обезопасить новый формат молдавской власти от возможных массовых протестов. Пандемия вируса ограничила возможности агитации на выборах в Парламент РМ по Хынчештскому округу, равно как и возможность использования привычных для молдавских «правых» форматов предвыборной и поствыборной борьбы – в частности, вывод своих сторонников на улицы с целью давления на институты власти.

Во-вторых, партия социалистов РМ и ее неформальный лидер Игорь Додон смогли спустя год после парламентских выборов реализовать тот сценарий, который казался многим в ПСРМ наиболее приемлемым еще в прошлом году, т.е. создать коалицию с Демократической партией.

Правда, теперь позиции ПСРМ в этом альянсе сильнее, именно ПСРМ будет, скорее всего, ведущей силой в новой коалиции.

В-третьих, похоже, что социалисты, как и демократы, благодаря своему решению о создании коалиции смогли избежать ключевого вызова, связанного с возможностью проведения досрочных парламентских выборов до президентской избирательной кампании. Как минимум, до осени сего года парламентских выборов не будет, что вполне устраивает обоих участников коалиции», – полагает эксперт.

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР) Игорь Шорников констатирует, что пока внимание внешних партнеров отвлечено распространением коронавируса по планете, молдавские элиты «стремительно восстанавливают комфортную для себя среду обитания в собственной стране».

«В Молдове полным ходом идет процесс восстановления старых порядков, – говорит он ПолитНавигатору. – Оформление в парламенте коалиции ПСРМ-ДПМ означает, что прежний режим выдержал испытания на прочность и вернул себе все, казалось бы, утраченные позиции. На политическом горизонте Молдовы появились контуры скорого завершения внутриполитического кризиса.

Кризис разразился еще в 2015 году, когда стало известно, что из молдавских банков исчез 1 млрд. долларов. Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал тогда Молдову «захваченным государством». Евросоюз перестал поддерживать «проевропейские» молдавские власти и начал готовить им смену в лице «незапятнанных проевропейцев» – Майи Санду и Андрея Нэстасе.

Первый натиск «младоевропейцев» властям удалось купировать путем изменения Конституции и проведения всенародных президентских выборов. В результате во власть была кооптирована «пророссийская» Партия социалистов во главе с Игорем Додоном. С этого момента кризис приобрел геополитическое звучание: либо Молдова со всеми своими болячками перемещается в орбиту Москвы, либо Запад признает сложившиеся реалии – контроль над страной лидера ДПМ Влада Плахотнюка.

Торг, больше похожий на шантаж со стороны молдавских элит, шел больше двух лет. Но, как известно, такая постановка вопроса не устраивала ни Москву, ни Брюссель, ни даже Вашингтон. Владу Плахотнюку не удалось продавить создание коалиции между ДПМ и ПСРМ и, под нажимом с Востока и с Запада, ему пришлось покинуть страну.

Внешние партнеры, наконец, привели во власть «младоевропейцев», но те, не столько даже из-за неопытности, сколько из-за внутреннего сопротивления госаппарата, не смогли справиться с управлением. ПСРМ шаг за шагом наращивала свое присутствие во власти, пока, наконец, не без поддержки ДПМ, избавила ее от инородного элемента.

Для достижения окончательной политической стабильности Молдове осталось пережить только президентские выборы. Сегодня можно говорить, что их итог предопределен. Генеральная репетиция грядущих выборов уже состоялась на 38-м избирательном округе в Хынчештском районе. Там всегда были сильны позиции правых, но победу одержал представитель социалистов. Игорь Додон обязательно получит второй президентский срок. Его фигура менее болезненна для России, чем фигура Майи Санду, и для Запада он удобен, поскольку, будучи «пророссийским» политиком, он снимает с ЕС и США моральную ответственность за нахождение в западной сфере влияния коррупционного режима».

По мнению Игоря Шорникова, угроза «майдана» в РМ гипотетически существует, однако на фоне последних телодвижений Кишинева, убравшего препятствия для сближения Молдовы с НАТО, «мотивов бороться с хорошо отлаженной нанашистско-кумэтрийной системой у Запада в общем-то не остается». «Поэтому у Молдовы впереди – долгий период стабильности: стабильности в нищете и бесправии большинства населения, но под надежным западным покровительством», – резюмировал эксперт.

Уклон вправо и шаг в сторону Запада

Демократам в молдавском правительстве досталось пять постов: вице-премьера по реинтеграции (Кристина Лесник), министра науки, культуры и образования (Игорь Шаров) министра обороны (Александру Пынзарь), министра экономики и инфраструктуры (Серджиу Рэйлян), министра иностранных дел и евроинтеграции (Олег Цула). Правительство стало более прозападным и дало уклон вправо.

По мнению Владимира Ястребчака, здесь молдавские власти и в особенности президент Игорь Додон решают несколько задач. В их числе – попытка разблокировать внешнее финансирование из западных источников.

«Об этом свидетельствует назначение на пост министра образования Игоря Шарова – автора первого в молдавской образовательной системе, созданного еще в 1992 году учебника «История румын». Это выглядит как явный реверанс в сторону Румынии, которая занимала достаточно жесткую позицию в отношении новой молдавской власти.

Назначение ставленников ДПМ на другие ключевые посты, в первую очередь, глав Минобороны и МИДЕИ, также является политическим шагом в сторону Запада и свидетельствует о приоритете евроатлантических ценностей для нового молдавского правительства.

В Кишиневе не могут не понимать, что такие назначения как минимум затруднят использование аргументов типа «сбалансированной внешней политики», по крайней мере, в России, однако вполне сознательно идут на это и теперь, вполне вероятно, будут использовать в Москве тезис о «вынужденном характере» принятых кадровых решений, необходимых для создания устойчивой коалиции.

В общем, нынешние молдавские власти (как и их предшественники на протяжении всей новейшей истории Республики Молдова) показали, что в Кишиневе есть две модели политического поведения: одна для внешней аудитории, другая – для внутренней, причем на внутреннем периметре молдавский политический класс демонстрирует куда большее единство, чем это выносится на внешнюю аудиторию. Молдавская политическая элита вновь доказала свою политическую гибкость и способность к самым необычным политическим кульбитам, которая проявляется обычно именно тогда, когда требуется реализовывать ранее взятые на себя обязательства, к примеру, по действительному балансированию внешней политики и реальным шагам навстречу России и ЕАЭС. Вместо этого – отставка главы МИДЕИ, осмелившегося сказать очевидные вещи о роли России в трагедии 1992 года и т.п.», – сказал эксперт.

Замдиректора ИСПИРР Андрей Моспанов, комментируя состав обновленного кабинета, отметил, что демократы заняли как раз стратегические высоты, и это значит, по его мнению, что ПСРМ фактически сдала контроль над внешней политикой и развитием программ сотрудничества с НАТО. Создание коалиции ПСРМ-ДПМ может означать поражение Москвы на молдавском направлении, считает эксперт.

«Если учесть, что и нынешний премьер Ион Кику, и министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну работали в кабинете Павла Филипа при Владимире Плахотнюке, то можно сказать, что нынешний кабинет – это на 70% правительство ДПМ.

События последних месяцев, в том числе и создание коалиции ПСРМ-ДПМ, показали, что президент Игорь Додон ради своего переизбрания на второй срок готов отступить не только от многих программных пунктов Партии социалистов, но и от своих собственных заявлений. Напомним: он не раз в 2019-2020 годах подчеркивал, что союз между социалистами и демократами невозможен.

Состоявшиеся 15 марта довыборы в молдавский парламент по одному из округов также продемонстрировали, что ПСРМ (хотя, впрочем, не только она) стремится продвигать свой бренд, даже не считаясь с риском распространения коронавируса.

Большим вопросом остается то, насколько ДПМ «очистилась» от влияния олигарха Влада Плахотнюка. Есть мнение, и, на наш взгляд, небезосновательное, что Плахотнюк стоит и за Демпартией, и за отколовшейся от нее правоцентристской депутатской группой «Pro Moldova», и тем самым сохраняет рычаги влияния и на ПСРМ, и потенциально на правую оппозицию.

При этом нельзя сбрасывать со счетов вариант, при котором ДПМ в перспективе может торпедировать коалицию с ПСРМ и совместно с «Pro-Moldova» войти в новое коалиционное соглашение с правыми партиями. В Молдове по-прежнему возможны самые различные варианты развития событий», – полагает Андрей Моспанов.

В приднестровском урегулировании прорывов не ожидается

Пока неясно, как отразится на отношениях Кишинева и Тирасполя возвращение Кристины Лесник на пост вице-премьера по реинтеграции (она уже занимала должность вице-премьера по реинтеграции в правительстве Павла Филипа).

По мнению Андрея Моспанова, до президентских выборов в РМ переговорный процесс, скорее всего, будет бедным на события.

Владимир Ястребчак считает, что работу Кристины Лесник нужно будет рассматривать в динамике.

«С одной стороны, она должна хорошо владеть информацией о наиболее чувствительных моментах в переговорной повестке, в частности, о ситуации в сфере участия приднестровского автотранспорта в международном автомобильном сообщении (соответствующее двустороннее соглашение было скреплено именно ее подписью).

С другой стороны, общий контекст ситуации несколько изменился: за прошедшее время Кишинев успел отойти от согласованных параметров работы по целому ряду вопросов. Так что теперь от самой госпожи Лесник зависит, как она будет действовать в «новой реальности»: вернется ли к изначальным согласованным сторонам и одобренным международным сообществом параметрам договоренностей или продолжит курс на их одностороннее изменение и практику давления с целью добиться реализации новых решений Кишинева внепереговорными средствами», – сказал экс-дипломат.