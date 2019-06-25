Эксперты подняли на смех список «20 достижений Зеленского»

25.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Опубликованный командой президента Украины Владимира Зеленского список достижений за месяц представляется из себя набор откровенных глупостей и профанаций.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Штаб Зеленского выпустил прокламацию – 30 выполненных обещаний (имеется в виду 20 достижений за месяц – ред.). Я думаю, что все политологи от глубины и неподъёмности материала офигели на Украине, они просто молчат», – предположил российский политолог Дмитрий Куликов.

«Ну, как проанализировать, например, самые выдающиеся пункты достижений: развеял миф о дефолте – глубоко же, правда? Есть ещё круче: отменил школьную форму. На полном серьёзе. Или это: установил новый порядок обращения к президенту Украины – по имени. Почему украинская политологическая мысль не анализирует политические и социально-экономические действия новоизбранного президента Зеленского? Там все остальные пункты точно такие же», – отметил Куликов.

Историк и политолог Владимир Корнилов также отметил абсурдные нестыковки.

«По поводу двадцати достижений – разрыв шаблона, первым пунктом: восстановил минские переговоры, как будто они прерывались когда-то официально. А через три-четыре пункта достижение: отказался вести переговоры с сепаратистами. Ну, скажите, кто-то же это составлял у него? А с кем он минские переговоры ведёт, если он отказался вести переговоры с, так сказать, сепаратистами? Всё это у вас как-то в сознании уживается, и у вас это не то что не анализируют, но даже не понимают сами, что говорят и что пишут!» – заявил Корнилов.