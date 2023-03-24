Эксперты поспорили – есть ли шанс на выживание у Европы

Несмотря на попытки договориться, с коллективным Западом следует действовать исключительно с позиции собственной силы и не надеяться на то, что в Европе появятся адекватные силы, стремящиеся к независимости от США.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт Изборского клуба, политолог Владимир Можегов отметил, что несмотря ни на что российское руководство ещё надеется на благоразумие европейцев.

«Взрывы «Северных потоков» – понятное дело, это предупреждение Германии и вообще Европе о том, что назад пути нет. Что никаких договоров с Россией быть не может, что мир такой сейчас, и другим уже не будет, мы здесь будем решать всё. Собственно, всё так и происходит, мы видим, что ни Германия, ни Франция, не говоря уже о других несерьёзных европейских странах, ничего возразить не могут, не способны, да и уже, пожалуй, не хотят. Хотя, мне кажется, с нашей стороны, со стороны нашего президента, он, всё-таки, надеется на включение здравого смысла, и всё, что мы видим с его стороны – это очень по касательной растёт напряжённость, с нашей стороны очень выгодно растёт, и что он всё-таки надеется на то, что этот пресловутый консенсус Запада сломается по линии здравого смысла. На это остаются надежды. Мы видим, взрывается Франция, может взорваться и Германия изнутри. И какие-то национальные силы ещё не до конца погибшие в Европе, они могут изменить в этом плане очень многое», – сказал Можегов.

Он также обратил внимание, с кем приходится иметь дело в лице США.

«Взрывы «потоков» и так называемое 11 сентября, и война в Ираке – это всё действительно вещи одного ряда, и, собственно говоря, одни и те же люди стояли у власти в Америке, мы их называем неоконами (неоконсерваторы – ред.)», – подчеркнул политолог.

В свою очередь бывший глава МГБ ДНР, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» полковник ФСБ Андрей Пинчук не во всём согласился с собеседником.

«Конечно, «Северный поток» – это не акт терроризма, это именно диверсия, потому что здесь нет такого символического воздействия, с помощью которого хотелось бы получить какие-то политические решения. Это прагматичные действия: есть труба, и, с точки зрения американцев, завтра что-то изменится, придёт новое правительство в Германии, и немцы договорятся опять с русскими и захотят опять почувствовать себя сильными в Европе, от чего они сейчас отказались. Захотят опять стать субъектом, захотят остановить вывод производства в Америку и передачу контрольных пакетов над европейским производством. Как это остановить? Это прагматичное, с точки зрения США, действие, направленное на купирование, недопущение такого немецкого разворота. Как в своё время привели Гитлера к власти для того, чтобы не было союза СССР и Германии, для того, чтобы не возник этот конкурирующий конгломерат – идеологический, промышленный и военный, и для этого вообще возникла идея немецкого национал-социализма», – объяснил полковник.

Он добавил, что на данный момент какие-либо призывы к здравомыслию противника совершенно неэффективны.

«Почему так действуют? Потому что могут. И будут так действовать, и всегда действовали. А что касается того, как этому противостоять, ответ такой же простой – тоже быть сильными. Какие-то другие варианты – взывать к справедливости, к нашему историческому праву и так далее – это для нас нужно, для того, чтобы чувствовать свою уверенность в правоте дела, которое мы делаем. Но это символическая часть, а практическая, прагматическая – это быть сильными соразмерно. И тогда эта сила уравновешивает беспредел твоего противника», – заключил Пинчук.