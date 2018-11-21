Эксперты поспорили о готовности Украины сдаться российской армии

21.11.2018, Москва, Игорь Петров

В эфире телеканала Россия-24 украинский политолог Юрий Городненко и эксперт Центра евразийской интеграции Олег Ногинский поспорили о том, готово ли население Украины спокойно воспринять гипотетическое вторжение российской армии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если, условно, сейчас зайдет российская армия в Украину, большинство населения будет спокойно воспринимать. Те самые, кто кричал за Майдан, будут точно так же поддерживать новую власть», – сказал Городненко.

«Я бы не согласился по поводу русской армии. Все соцопросы, к сожалению, показывают, что поддержка России ниже 30%», – возразил Ногинский

«Речь о том, что население инертно, оно не будет воевать», – уточнил Городненко

«Сегодня на Украине достаточно большое количество нацистски воспитанных людей, прошедших через кровь, АТО, войну, это даже американцы признают. Они никогда не смогут примириться. Для них это уже враги. Давайте не будем строить себе иллюзий. И я не видел ни одной страны которую бы американцы добровольно кому-нибудь отдали. За всю историю такого не было. Англичане отдавали, французы отдавали. Американцев всегда выбивали только силой с той площади, которую они захватили», – добавил Ногинский.