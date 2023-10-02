Эксперты поспорили о сроках завершения западной помощи Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США отказывают Украине в финансовой помощи. По крайней мере, это касается ближайших полутора месяцев – такой закон по временному финансированию федерального правительства приняла Палата представителей США.

Временный бюджет был необходим потому, что достичь договоренности по основному – у американских сенаторов и конгрессменов не получилось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Это грозило так называемым шатдауном, то есть, прекращением финансирования госаппарата. Чтобы этого не произошло, и был принят закон на срок в 45 суток, в который не попали строки о выделении денег Украине.

По мнению эксперта движения «Сильная Россия» Александра Ионова, это решение – признак победы РФ в глобальном противостоянии с Западом.

«Ситуация для Киева становится все хуже – видим, что, как минимум, до нового года хунта может остаться без какой-либо серьезной помощи от США. Республиканское гражданское большинство в Америке сегодня очень активно выступает против помощи Украине, ведь это огромные деньги, которые могли бы тратиться внутри США на те проекты, которые нужны гражданам Соединенных Штатов. Физически мы видим историю медленного урезания и выхода США из лидирующих позиций по поддержке Украины. Вопрос ленд-лиза также подвис в воздухе, была негативная реакция со стороны и США, и Украины… Если мы возьмем общую помощь, которая была оказана, то сейчас можно сказать, что США, входя в предвыборную гонку, отказываются финансово поддерживать Киев. Огромное количество денег Украиной и партнерами было разворовано, никаких успехов в контрнаступлении в результате финансовой поддержки достигнуто не было, никаких инфраструктурных проектов выполнено тоже не было – Украина стала «черной дырой», в которой погибают дотации, выделяемые коллективным Западом… Мы говорим о том, что Россия одерживает победу в глобальном масштабе, потому что Запад выдыхается. Вкидывать все новые и новые поленья в эту черную топку никто не хочет», – отметил Ионов.

При этом, у политолога Армена Гаспаряна осторожное мнение – он считает, что без денег киевский режим все же не останется:

«По большому счету ничего глобально не происходит. Закон о ленд-лизе изначально не работал, Украина получала оружие, не платя за это, по другим различным программам. Вероятнее всего, по этой причине – тихо, без шума и пыли похоронили этот план по ленд-лизу. Что касается финансирования, то очевидно, что у Байдена никакого другого варианта, кроме как побеждать на Украине, нет. Потому что с внутренними вопросами идти на выборы ему невозможно – нужен какой-то могучий триумф. Этим триумфом может быть какой-то промежуточный успех, который сможет объяснить, что вот, мы деньги потратили, и что-то такое получилось. Другой вопрос, что никаких успехов нет, и, главное, не предвидится. Но, наверное, будут платить и дальше – я не думаю, что они целиком и полностью обрежут финансирование. По крайней мере, на данную минуту на это нет ни малейшего намека».

Похожее мнение у кандидата экономических наук, члена движения «Другая Украина» Александра Дудчака:

«Не нужно переживать за Украину, ничего с ней не произойдет – основную финансовую нагрузку все равно несет Европа. Сейчас впервые за 3,5 года приехала делегация из МВФ, которая обсуждает реализацию очередного плана помощи Украине. Там достаточно приличные деньги выделаются – пока пережить эту паузу хватит. Так что ничего катастрофического для Украины не случится – Европа продолжает поставлять вооружения, ну а американцы могут восстановить финансирование раньше, чем закончится 45-дневный срок, есть и другие источники, секретные статьи, которые не озвучиваются».