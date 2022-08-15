Эксперты поспорили, зачем Зеленский уничтожает ЗАЭС

15.08.2022  22:13 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина, Энергетика, ЯО
Новости Украины

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ – это и шантаж Европы, и попытка нанести станции непоправимый ущерб на десятилетия вперёд.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Звезда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ – это и шантаж Европы, и попытка нанести...

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«У Украины две главные задачи. Первая задача – довести демонизацию России до абсолюта, обвинив Россию в этой катастрофе, а потом уже подключатся американцы. Они присвоят России статус страны-спонсора терроризма.

Вторая цель понятна, она заключается в том, что в ВСУ прекрасно понимают, что эти территории не будут под их контролем, и они хотят нанести России непоправимый ущерб на десятилетия вперёд», – заявил публицист Константин Блохин.

В свою очередь, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер уточнила, что киевский режим, шантажируя Европу ядерной катастрофой, пытаясь любой ценой вернуть контроль над станцией, без которой у Киева не сводится энергобаланс.

«Нам кажется, что украинские власти сумасшедшие – что они так позволяют шантажировать ядерной угрозой весь мир. Это не так. Они совершенно, расчётливо считают, что сегодня на Украине не сводится энергобаланс, ЗАЭС покрывает 40% всего энергобаланса всех АЭС (на Украине) – 6 гигаватт из 15.

Все эксперты говорят, что Украина не сведёт в этом году баланс по потреблению электроэнергии без ЗАЭС. И они сегодня умышленно занимаются шантажом всей Европы – если вы не вернёте ЗАЭС на Украину, то мы устроим катастрофу на всю Европу», – объяснила Шеслер.

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