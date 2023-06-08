Эксперты предостерегли от уже российской украинизации Новороссии

Никакой «доброй Украины» на исторических землях Новороссии быть не должно, и такой подход ошибочный. У людей должна быть новая идея строительства Новороссии, как некой территориальной и культурной идентичности в составе большой России.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Крым 24» военный эксперт, автор telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук подчеркнул, что выработки идей таких фестивалей как «Великое русское слово» должно быть больше.

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«Людям нужна идея, за которую они уцепятся. Идею сейчас декларируют на словах, но что делается в практическом плане для ее реализации? Давайте так: фестиваль, который проходит здесь и сейчас, это классно, здорово, и его нужно проводить. Да, Крым сейчас находится в тылу, и это не какой-то «пир во время чумы», это место, где лидеры общественного мнения, политики – обмениваются определенными тезисами, нарративами, о чем-то договариваются, что-то выполняют. Но этих мероприятий должно быть больше. Они должны нести, как бы это пафосно ни звучало, свет этого новороссийского или великорусского просвещения в массы», – считает Звинчук.

Отношение к термину «Новороссия» как к чему-то эфемерному отчасти объясняется ожиданием в обществе, что скоро все вернётся на круги своя, и за такие революционные идеи можно поплатиться.

«Он остается именно таким просто потому, что люди думают, что сейчас СВО закончится, и вернётся всё, как было раньше. А нам за это наши коллеги товарищи зарубежные могут предъявить», – пояснил Звинчук.

Историк, политолог, заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков указывает на то, что украинизации Новороссии в этом году исполняется 100 лет. И то, что сделали большевики на землях Донбасса, Приазовья и Тавриды современные средства пропаганды могут сделать в несколько раз быстрее.

«Массового украинца на землях Новороссии создала советская украинская школа. Это факт. Даже из малоросса сделала украинца советская школа. И многие могут задаться вопросом, почему обратный процесс не происходит? А может быть боимся, что не сдюжим? Вот сейчас назовём это Новороссийский округ, а до Одессы, до Николаева не дойдём. И будет смешно, где историческая Новороссия, а у нас тут в лучшем случае половина. Почему-то на уровне государства фактически этот термин на уровне фабрики мыслей», – указал Скориков.

Он напомнил, что первым в официальном обороте термин «Новороссия» закрепился в названии государственного учреждения «Железные дороги Новороссии», как регионального подразделения РЖД.

«Здесь у нас еще вопрос к руководству на территориях, порой возникает чувство, что у них своё видение развития этих территорий, и процесс рерусификации, о которым мы говорим, в Москве и в Крыму видится по-своему, а у нас тут всё надо как-то постепеннее, а может быть и вообще создать такую внутреннюю, добрую, советскую Украину на этих территориях. Мое искренне убеждение после 15-летнего изучения темы Украины – это ложная, ошибочная история. И нам пестовать украинство не нужно», – убежден политолог.