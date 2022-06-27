Эксперты предположили, почему «центры принятия решений» ещё не уничтожены русскими ракетами

Новости Украины

Вчерашние удары по объектам военной инфраструктуры в Киеве и других регионах Украины нанесены не из какой-либо мести, как это пытается представить украинская пропаганда. ВС РФ уничтожали объекты, представляющие опасность в рамках спецоперации.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Александр Храмчихин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Ни с какой местью это не связано. Идет война, и именно с войной связаны удары по объектам на Украине, больше ни с чем. При этом, украинская пропаганда заявляла, что у России якобы закончились ракеты – ну это пропаганда. Они говорят об этом потому, что им так хочется», – отметил он.

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что российские ракеты бьют в Киеве не по зданию Минобороны или СБУ. Со временем – их уничтожение очевидно, но для этого пока нет политического решения:

«Российское военное командование ставит задачи по поражению приоритетных военных целей на Украине, включая те, которые находятся на территории ее столицы. Поэтому ударам подвергаются вся та военная и военно-техническая инфраструктура Украины, которая представляет для нас угрозу, и деятельность которых является для нас опасной. Они уничтожаются, в соответствии с заданными параметрами и определенным приоритетом выбора соответствующих целей. В данном случае, это объекты на территории Киева. К сожалению, это не центры принятия решений, пока, но, тем не менее, другие военные объекты выявляются и уничтожаются. Почему не центры принятия решений – значит, у верховного командования есть некие соображения, по которым пока откладывают соответствующее решение. Это в логике людей, которые обладают всей полнотой информации. С военной точки зрения, уничтожение центров принятия решений в Киеве очевидно, но, значит, время пока не пришло, по мнению нашего политического руководства. Надеемся, еще придет», – заключил он.