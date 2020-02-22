Эксперты предупредили, чем обернётся провал пиар-шоу Зеленского с эвакуацией из Китая

22.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Эвакуация украинских граждан из Уханя изначально организовывалась властью с целью пиара, однако в итоге принесла Владимиру Зеленскому и всей Украине большие проблемы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается непосредственно самой эвакуации, и то, что происходило в прямом эфире на всех телеканалах, более того, на это смотрели во всём мире – это театральная постановка на уровне Черниговского областного драматического кружка.

Если оценивать эвакуацию как учения, а я был бы генеральным инспектором, я бы поставил оценку «два». Потому что были нарушены все нормы международных медико-санитарных правил. Начиная с посадки в самолёт», – сказал эксперт.

Кравченко перечислил многочисленные нарушения и «ляпы» – персонал использовал не те защитные костюмы, посадка самолёта с потенциально зараженными в Киеве для дозаправки, пренебрежение со стороны медицинского персонала к элементарной технике безопасности и т.п.

По мнению юриста Дениса Бондаря, эта «спецоперация» опозорила Украину на весь мир, что обернётся для «незалежной» серьёзными экономическими и политическими последствиями.

«Это приведёт к очень негативным последствиям для власти. Сейчас мы даже видим, что во всех международных информационных изданиях, даже в Америке, люди увидели эту всю картинку.

Более того, если мы будем говорить, к примеру, о Китае, который точно так же это увидел. Мы сейчас ждём притока инвестиций, которые сейчас должны прийти. Если мы будем говорить о Китае, я просто немного с ним работал, и знаю их культуру.

Они посмотрят на отношение украинцев к украинцу, и ни о каких инвестициях мы можем не говорить, как таковых. Потому что, если они видят, что у нас просто нет элементарного уважения человека к человеку, и в такой же ситуации мог оказаться любой из нас, никто не застрахован. Такой реакции нигде нет в мире, только, к сожалению, у нас.

И, соответственно, здесь есть ответственность действующей власти», – возмутился Бондарь.

В свою очередь, Сергей Кравченко подчеркнул, что над Украиной, не удосужившейся привлечь к этому мероприятию настоящих специалистов, смеётся весь мир.

«Лучше бы они привлекли главного санврача Минобороны, и он бы им объяснил, к примеру, как эту театральную постановку изобразить для того, чтобы над нами не смеялись.

Как на российских каналах происходит – над нами смеётся Росздравнадзор. В Америке над нами смеётся «CDC». То, что вчера происходило – это смехотворно», – резюмировал эксперт.