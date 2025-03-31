Эксперты: Приговор Ле Пен – фашистский переворот в ЕС

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Очередной жертвой глобалисткого наступления в Европе стала правый оппозиционный политик Марин Ле Пен, которую сегодня Исправительный суд Парижа признал виновной (вместе с восемью депутатами Европарламента от ее партии) в «создании фиктивных рабочих мест ассистентов евродепутатов от партии «Национальное объединение».

Средства якобы уходили на зарплаты партийным функционерам. Ущерб оценен в 7 миллионов евро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суд приговорил Ле Пен к лишению свободы на 4 года, из них 2 – условно, 2 – с электронным браслетом. Также она приговорена к запрету избираться в органы госвласти – в течение 5 лет.

Таким образом, Ле Пен не сможет принять участие в президентских выборах в 2027 году. Сейчас по опросам она занимает 1 место с рейтингом 34-37%. Политик покинула зал суда, не дожидаясь, пока его зачитают окончательно.

«Если будет баллотироваться – может и победить ненароком, а такого допустить никак невозможно. Только ставленники анонимной несменяемой бюрократии, только глобалисты, только носители 70 гендеров имеют право на власть в объединенной Европе», – пишет политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла в своем тгк.

Политолог Сергей Марков считает, что все обвинения против Ле Пен «фальшивые». После ее осуждения лидером правых, а значит и потенциальным лидером президентской гонки – становится Жордан Барделла.

«Барделла победит на выборах в 2027-м, но его элита поставит под контроль и сделает своим. Барделла 29-летний красавчик, его сравнивают с Кеном – куклой, другом куклы Барби. Он видимо не имеет твёрдых политических убеждений. Так власть в 2027 получат правые популисты, но фактическая власть останется у Глубинного государства, евробюрократии в корпоратократии. Это диктатура не Макрона, а диктатура глобалистской корпоратократии и глубинного государства – спецслужб и финансовых структур», – прогнозирует Марков.

«Это и есть переход от либеральной демократии к либерал-фашизму. Либерал-фашизм это вполне тоталитарная и безальтернативная власть правящей верхушки, прикрывающей свою диктатуру либеральными лозунгами», – ставит диагноз публицист Максим Шевченко.

Правые политики Европы уже выразили солидарность с Ле Пен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в соцсети Х по-французски: «Я Марин».

Министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини расценил приговор французского суда как объявление войны со стороны Брюсселя.

Политолог Александр Носович прогнозирует антиглобалистскую революцию в Европе.

«По всему опыту европейской истории, следующий этап после приговора Ле Пен, запрета неугодных слишком популярных кандидатов на выборах в Румынии и подтасованных выборов в Молдове – национально-освободительные движения против Брюсселя. Новый 1848 год. Только Россия на сей раз для защиты старого режима войска в Австро-Венгрию не пошлёт», – написал Носович.

«Все правильно, но надо признать, что права больше не существует. Все признают лишь силу. Если можешь настоять на своем и свергнуть Макрона, сила есть, и с тобой будут считаться. Если покорно отправишься в тюрьму, то значит ты того стоишь. Мир меняется. Человечество расколото. Наступает время революций», – поддержал его философ Александр Дугин.

Экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин считает альтернативой революционному сценарию – войну ЕС с Россией.

«Если глобалисты в 2027 опять получат всю полноту исполнительной власти, то, учитывая, что шансы АдГ на создание кабинета в ФРГ мизерны, а программа “пушки вместо масла” в ЕС раскручивается вовсю, война Европы с ослабевшей к 2028-2030 РФ становится практически неизбежной», – пишет он.

А публицист Сергей Мардан считает, что еврорепрессии благоприятно скажутся на карьере утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

«На Банковой внимательно следят за новейшими трендами в европейской политической практике. Если хохлы доживут до своих выборов, то офис Зеленского сможет демократически закатать в асфальт всё, что так или иначе напоминает оппозицию. И никто к западу от Будапешта не вякнет ни слова в их поддержку», – предрекает Мардан.

«Приговор Ле Пен – это приговор в логике военного времени. Тех, кто не хочет вооружать Украину (даже не будучи пророссийским), приравнивают к дезертирам. Он стал лишним доказательством того, что Трамп Европе – не указ. Там хотят продолжать противостояние с Россией, и зачищают местную политику от неугодных», – диагностирует ситуацию политолог Вадим Трухачев.

Американист Малек Дудаков считает, что президент США Дональд Трамп может помочь правым в ЕС.

«Впрочем, на фоне войны Трампа с Брюсселем гайки внутри Европы в отношении правых явно будут закручиваться. Хоть это и наносит сильнейший репутационный удар для всего Евросоюза. Ну а евроскептикам остаётся поактивнее работать с командой Трампа, надеясь совместными усилиями дестабилизировать власть евробюрократии изнутри и снаружи», – пишет он.

Политолог Максим Жаров оценивает надежды на помощь Трампа скептически.

«ЕС попытается сейчас “закрыться” от давления Трампа путем усиления роли Европарламента (обосновывая, например, невозможность снятия санкций с России именно решениями ЕП). Противопоставить этому Трамп практически ничего не сможет. В США ограничителем амбиций Трампа является Конгресс, в котором Трамп уже через 70 дней после инаугурации боится потерять большинство», – написал Жаров.

Пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Михаил Тюренков напоминает, что последние годы Ле Пен уже не была последовательной антиглобалисткой. Она заигрывала с правительством Макрона и в угоду ему осуждала Россию.