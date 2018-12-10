Эксперты признали Севастополь самым рискованным накануне выборов

10.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Севастополь – самый нестабильный и рискованный из регионов России накануне местных выборов 2019 года. Такие выводы содержатся в результатах исследования, опубликованного в Telegram-канале «Давидов. Индекс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Известный политолог Леонид Давыдов присваивает Севастополю и Хабаровскому краю наибольшее количество баллов – 21 – при оценке электоральных рисков на предстоящих выборах региональных законодательных собраний. Для сравнения Тульская область набрала всего 12 баллов.

Максимальным количеством баллов (5) оценен риск внутриэлитного конфликта. Собственно, этот конфликт уже разразился в городе во всей своей остроте. В политической сфере он проявляется в постоянных противоречиях губернатора Дмитрия Овсянникова и законодательного собрания, в котором большинство мест у «команды Чалого» – группы патриотически настроенных депутатов.

Овсянников демонстративно отозвал своего представителя из Закса и запретил своим подчиненным ходить туда с докладами. Губернатор даже судился с председателем городского парламента Екатериной Алтабаевой и проиграл иск. Наиболее острым проявление конфликта стало ветирование Овсянниковым бюджета на 2019 год.

Еще одним проявлением межэлитного конфликта в городе стали отношения губернатора и ряда севастопольских бизнесменов. Это ситуация вокруг завода «Южный Севастополь» и Инкерманского завода марочных вин. Наиболее резонансным стало противостояние Овсянникова и владельца крупнейшего в городе торгового центра «Муссон» Владимира Плотки. Несмотря на попытки правительства снести ТЦ, бизнесмен последовательно выигрывает суды и борется за открытие «Муссона», который простаивает с весны.

В 4 балла оценили эксперты социальные и экономические электоральные риски в Севастополе. Здесь стоит отметить, что правительство Овсянникова практически провалило выполнение федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма. Средства, выделенные на текущий год, освоены всего на 14%. Контракты по двум крупнейшим объектам – очистным «Южные» и Парку Победы – расторгнуты, стройплощадки заброшены.

Добавляет социальной напряженности политика правительства на «скручивание голов» малому бизнесу. Помимо закрытия торговых центров, Овсянников сносит популярные городские рынки, массово сносит ларьки, ужесточает условия для работы частных перевозчиков.

Главный конфликт года в Севастополе разразился под конец, когда правительство внезапно запретило благотворительному фонду «35-я береговая батарея» завершить реконструкцию старейшего бульвара города – Матросского. Севастопольцы расценили это как личную месть Овсянникова главному меценату проекта герою Русской весны Алексею Чалому. На фоне непрерывных политических конфликтов губернатор не мог позволить оппоненту презентовать успешный объект.

С выводами Давыдова солидарно аналитическое агентство «Национальный эксперт», которое представило рейтинг стабильности региональных парламентов накануне выборов. Там Севастополь фигурирует как самый нестабильный регион России.

Депутатский корпус Севастополя, считают эксперты, собран из грамотных управленцев, основной задачей которых является планомерное улучшение качества жизни жителей региона.

«Но политические амбиции какой-либо группы влияния – фактор, способный повернуть ход выборов в неожиданную сторону. В Севастополе, как и во всем Крыму, ставка оппозиционных к местной власти элит может быть сделана на франшизы – СР, Яблоко, ЛДПР, КПРФ и т.д. Причем КПРФ, по мнению местных наблюдателей, принимает в данном регионе весьма радикальный характер. Все же даже малые партии смогут преодолеть барьер в 5% в малых городах буквально пешком гуляя от двери до двери», – говорится в пояснениях к рейтингу.

Авторы прогнозируют, что конфликт между доминирующей группой в Заксобрании (группой экс-спикера парламента Севастополя Алексея Чалого) и городской администрацией, может закончиться сменой большого количества персоналий.

«Депутаты «дружат» против Овсянникова, не тратя времени на междоусобицы, а Овсянников еще летом заявил, что город прекрасно может работать и без парламента. Бесконечные конфликты не позволяют кураторам из Москвы отвлечься от Севастополя. Эксперты не исключают даже вмешательства федерального центра с целью сбить накал конфликта до старта официальной выборной гонки и возможности замены губернатора. Однако пока Овсянникова и депутатов не отрезвляют визиты в Севастополь даже таких политических тяжеловесов как Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев», – говорится в описании.