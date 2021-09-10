Эксперты продолжают спор об итогах встречи Путина и Лукашенко

10.09.2021 12:41 (Мск), Москва, Елена Острякова

Наблюдатели ожидали куда более громких новостей от вчерашних переговоров президентов России и Белоруссии. Об этом в своем блоге пишет либеральный политолог Илья Гращенков.

«Россия и Белоруссия в очередной раз фиксируют, что «процесс идет». Однако от последней встречи Путина и Лукашенко ждали большего, что хотя бы для предвыборной картинки проект как-то оживет, например, в рамках совместных военных учений в республике позволят разместить какой-нибудь российский батальон. Это бы считывалось как переход от слов – к делу. Но вместо этого все прошло по стандартной схеме», – пишет Гращенков.

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Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев обращает внимание на то, что, даже если Александр Лукашенко в будущем согласится на введение единой валюты, у Минска есть опробованная еще в советские времена схема для отказа от договоренностей.

«Россия в 2001-2003 годах пыталась создать с РБ единую валюту. Тогда Александр Лукашенко потребовал второй эмиссионный центр в Минске, от 2 млрд. долларов в год в качестве компенсации за отказ от белорусского рубля и «равный» доступ к российским золотовалютным резервам (в то время уже около 500 млрд. долларов). Напомним, что ВВП РБ – не более 3% от ВВП России. Так что аппетиты белорусского руководства к российским ресурсам поистине термоядерные. Но при этом стоит напомнить, что еще в рамках СССР и, находясь в зоне советского рубля, Минск стал печатать сепаратистские «зайчики» и «белочки» для внутреннего пользования. Повторим, что это был первый опыт валютного сепаратизма в СССР. Что мешает Александру Лукашенко повторить этот вариант и, сделав вид, что его обижают и не дают бесконтрольно печатать «союзный рубль», ввести параллельную валюту?» – пишет Суздальцев, предостерегая, что Белоруссия рискует «превратиться в «черную дыру» для российского бюджета».

Более оптимистично настроен политолог Марат Баширов. Он указывает, что гражданам России и Белоруссии экономическая интеграция гораздо важнее политической, и она, в конечном счете, приведет к реальному сближению государств.

«Слияние рынков и регуляторных политик привязывает страны друг к другу не только через взаимные обязательства, а, в первую очередь, через желание самих граждан оставаться в таком союзе. В итоге и политический выбор следует за экономическим и бытовым. Мы обожглись с Украиной, думая, что родство культурное, религиозное и историческое сохранит дружеские отношения, и результат известен. С РБ Россия реализует явно новую, переосмысленную стратегию», – написал Баширов.

Он прогнозирует, что экономические договоренности президентов повлекут за собой и политические перемены.

«Изменения в структуре власти России после выборов в Госдуму синхронизируются с изменениями после углубленной интеграции Союзного государства РФ и РБ. И перемены будут огромными, чего только общий парламент, валюта и налоговые режимы стоят», – написал Баширов.

Координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин считает, что политическая интеграция в рамках Союзного государства после озвученных президентами решений неизбежна.

«Ожидается, что выполнение союзных программ потянет за собой более крупные вещи: единая валюта, политическая интеграция, создание парламента, о котором упомянул Путин. Программы – лишь начало процесса реинтеграции двух стран. Принципиальная позиция Москвы, которую не сразу, но постепенно принимает белорусская сторона, четко заявлена Путиным: «Без решения рамочных вопросов нельзя переходить к локальным вопросам» (доступ на рынок, цены на энергоносители). Нужно решать вопросы не по отдельным позициям, а в комплексе», – написал Сутырин.