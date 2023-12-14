Эксперты прогнозируют, что напряжение между Варшавой и Киевом сохраниться

Олег Кравцов.  
14.12.2023 08:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Польша, Украина


Новое польское правительство во главе с Дональдом Туском попытается  синхронизировать свою политику на украинском направлении с Брюсселем, но не одобрит вступление Украины в ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Новое польское правительство во главе с Дональдом Туском попытается  синхронизировать свою политику на украинском...

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«Германия остается одним из основных финансовых и военных доноров Украины, Брюссель по-прежнему настроен на решение конфликта с Россией через конфронтацию, не приемлет компромисса. Соответственно, Туск будет идти в этом же фарватере, продолжит поддерживать Киев. Другое дело, что вряд ли польское руководство одобрит идею вступления Украины в Евросоюз, всё-таки такой шаг больно ударит по польским производителям», – сказал Безпалько «Известиям».

Политолог Марат Баширов тоже считает, что Варшава в ближайшее время смягчит риторику и даже сделает какие-то демонстративные шаги навстречу Киеву.

«Возможно, стороны придут к согласию по ряду спорных вопросов, но в экономике улучшений я не ожидаю. Объективно многие отрасли польской экономики страдают из-за недобросовестной конкуренции со стороны Украины, а против собственных избирателей Туск пойти не может. Поэтому напряжение сохранится», – говорит Баширов.

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