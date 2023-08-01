Эксперты прокомментировали отсутствие реакции на проход судов-нарушителей к украинским берегам

Реакция России на проход трех гражданских грузовых судов к одному из украинских портов в дельте Дуная обязана быть, иначе зачем было объявлять блокаду. Однако сам проход может быть результатом договоренностей, о которых в публичном пространстве вряд ли будут говорить.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили опрошенные эксперты.

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Директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачёв настаивает на обязательной реакции на проход судов.

«Я думаю, в данном случае должна быть политическая воля, и слова не должны расходиться с делом. Иначе, если мы никак не будем реагировать, то мы продемонстрируем свою слабость. В данном случае я не могу сказать, какой должна быть реакция. Но реакция так или иначе должна быть, если её не будет, то мы пускаем слова на ветер. Такое недопустимо. Я не готов сказать, как это должно выглядеть, в какой форме, в каком формате. Но должна быть, однозначно», – заявил он.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов напротив, советует не торопиться.

«Нужно терпение. Проговорили, предупредили, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Чтобы это прекратить, найдутся способы. Ну, для этого, конечно, нужны политические решения. Пока надо обождать. Пока надо провести уведомление, по линии Лаврова поработать, ноту какую-то вручить. Не обязательно оружие, не обязательно минами и подводными диверсантами действовать. Можно получить внятный ответ. А если нас проигнорируют, тогда – другой вопрос. Если они зашли по какой-то другой причине, это третий вопрос. Чем они ответят? Они наверняка по территориальным водам прошли, нам их там тоже достать нет возможности. Не открывать же нам по этому поводу Третью мировую войну. Тут надо посмотреть и произвести «китайское предупреждение». Я пока так считаю», – указал экс-командующий.

Политолог Сергей Мельничук, который ранее предполагал неминуемую провокацию с заходом гражданских судов в порт Украины, подчеркнул, что никакой эскалации допускать нельзя, ведь на это и рассчитывают противники.

«Эскалация лишняя сейчас не нужна, это то, чего от нас ждут, и это то, на что рассчитана эта провокация. Ситуация не выглядит, как острая. Основной вопрос заключается в том, как себя поведут эти суда, и насколько они связаны с политическим руководством каких-либо стран, получают ли они какие-то указания. Вполне могли быть договорённости с российской стороной, однако стоит дождаться официального комментария Минобороны России», – пояснил он.

Украинские СМИ могут превращать каждый чих в определённый подвиг, даже когда его нет. Они дают информацию в выгодном для Киева ключе. Они описывают событие, как некий «прорыв блокады». Если были договорённости с Россией, то ни о каком прорыве речи быть не может.

«Думаю, что у Черноморского флота достаточно средств, чтобы остановить не только три судна, но и больше, и сопроводить их. Но, если какие-то договорённости были достигнуты до этого и не объявлены публично, естественно, такие шаги предприниматься не будут. Если же суда прошли без соглашения с Россией, тогда всё же необходимо применить меры, но аккуратные. Если мы хотим просто продемонстрировать контроль над этим регионом и потопить суда, то это именно то, чего от нас добиваются – устраивают провокацию, чтобы по судну был открыт огонь. В данном случае считаю, что ведение огня стало бы ошибкой. В теории можно задержать судно, возможно допросить команду, но такой шаг западные СМИ и политики преподнесут, как «ужасный произвол». Поэтому, принятые меры следует широко осветить во избежание распространения лжи от украинской стороны и её сторонников», – заключил Мельничук.