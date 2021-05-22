Эксперты раскрыли козни Rand в России, Белоруссии, на Украине

22.05.2021, Севастополь, Владимир Гладков

Новости Украины

Тесно связанная с американскими спецслужбами Rand Corporation, разрабатывающая аналитику для руководства США, готовит рекомендации для проведения атак против России и Белоруссии, схожие с тем, что Западу удалось осуществить на Украине в 2014 году.

Об этом во время лекции студентам Севастопольского государственного университета заявил политолог Денис Денисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Денисов напомнил – «многие эксперты полагают, что чуть ли не большинство стратегических решений США по евразийскому пространству и политике с РФ как раз проистекает из различных аналитических материалов данной корпорации Rand».

В качестве примера он привёл несколько публично обнародованных исследований корпорации «Rand» по Белоруссии, где США предлагается ставить жесткий ультиматум Минску о невозможности дальнейшей интеграции с Москвой.

«Беларусь – это всё-таки составная часть Союзного государства. А наши западные противники полагают, что они-то могут вмешиваться в дела нашего Союзного государства, а вот Россия не может», – сказал Денисов. «По мнению Запада, выборы в Беларуси априори нелегитимны. С их точки зрения, там должны быть почему-то только наблюдатели из западных организаций, например БДИПЧ ОБСЕ… В 2014 году был госпереворот на Украине. Спустя три дня после госпереворота представители БДИПЧ ОБСЕ согласились приехать на Украину для того, чтобы мониторить президентские выборы. Хотя для половины населения, и многих других стран мира, это был именно госпереворот. Запад продолжает нам навязывать нарратив, связанный с тем, что только они могут решать, были ли выборы были честными и по закону, или не честными», – добавил политолог.

Он рассказал об огромном государственном бюджете корпорации «Rand», который составляет более трёхсот миллионов долларов. При этом основными донорами выступают Агентство национальной безопасности США, а также Минобороны.

В рамках рекомендаций «Rand» по подрывной работе действуют СМИ, оспаривающие территориальную целостность России. Одно из них – печально известное подразделение «Радио Свобода» – «Крым.Реалии», чьей основной целью является дискредитация итогов референдума 2014 года.

«Если вы посмотрите контент на этом ресурсе – 98-99% это создание негативного образа Российской Федерации, негативного образа Крыма, крымчан. И получается такой парадокс: с одной стороны, некоторые говорят, что наши американские партнёры за свободу слова и права человека. А с другой стороны оказывается, что они тратят свои государственные деньги просто на пропаганду негативного образа нас», – отметил политолог.

В качестве примера Денис Денисов привёл несколько фейков, которые были опубликованы в «Крым. Реалии». В частности – материал, согласно которому, число безработных на полуострове за 2020 год выросло в семь раз. Однако, как оказалось, все приведённые ссылки и источники такой информации не содержат, а большинство цифр взяли «с потолка». Также оказалось фейком заявление «Крым Реалии» о якобы заниженной статистике по смертности от коронавируса.

«Это нормально и для украинских, и для американских коллег», – прокомментировал Денисов.

Деятельность подрывных антироссийских СМИ, и демонстрация западных фейковых исторических фильмов имеют далеко идущие последствия, предупредил другой участник лекции – публицист и телеведущий Платон Беседин. Он привел в пример классическое понятие «Окна Овертона».

«Когда Гитлер уже был уничтожен – не бывает так, что есть два победителя над злом. В американских фильмах есть только один супергерой и один суперзлодей. И тогда началась борьба за то, кто является главным носителем добра на планете. И с 1946 года стала происходить страшная вещь, когда победителя Советского Союза стали ставить на одну доску с нацистами, стала вбрасываться информация что большевики чуть ли не то же самое, что и фашисты. Потом это переключили на Россию. И в этой плоскости в основном и идёт работа. Человек отформатируется через массовую культуру. Когда мы смотрим те фильмы, которые нам показывают. Через эти смысловые вещи форматируется огромное количество людей по всему миру», – рассказал писатель.