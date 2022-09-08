Эксперты рассказали о наиболее сложных проблемах Дальнего Востока

Дальний Восток – регион с большими перспективами. Однако на данный момент он сталкивается с немалым количеством проблем и вызовов, которые без вмешательства государства решить крайне проблематично.

Об этом на Восточном экономическом форуме говорили эксперты в сфере сельского хозяйства и предприниматели, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об одной из существующих проблем, а именно, как ни странно, проблеме нехватки земли на Дальнем Востоке высказался Александр Беккер — генеральный директор ООО «ХАПК «Грин Агро».

«Больше земли мы найти не можем. Она уже либо куплена кем-то под будущие проекты, или её сдают в аренду, в том числе китайцам. Земли нет. Соответственно, такая проблема есть. Более того, на Сахалине мы столкнулись с тем, что, когда мы брали землю в аренду в Сахалинской области и у колхозов, потому что комплекс развивается постепенно, часть земли нам просто была не нужна. Но в результате у нас сейчас нехватка земли. Соответственно, путь я вижу только один – это мелиорация. То есть, у нас на этих территориях, что в Хабаровске, что в Приморском крае, что на Сахалине, куча земли, которую надо мелиорировать. Но – ни один коммерческий проект не потянет такого рода проекты. Они, во-первых, длительны, ну и очень затратные. Мы сейчас с правительством Сахалинской области прорабатываем вопрос субсидирования 99% на мелиорацию. То есть – Сахалинская область панирует, потому что деваться реально некуда. Земли нету», – сказал он.

Об основных существующих проблемах высказался Анатолий Бобраков — замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Мы видим по статистике, по Росстату, о том, что обеспеченность по некоторым позициям в два раза меньше чем в среднем по России. В принципе, Дальний Восток может прокормить себя и сам. Нужно выбрать отрасли и культуры, которые нужно развивать, и принять соответствующие решения. Почему так произошло? Почему те меры, которые действуют в целом по России, не работают? Просто на Дальнем Востоке дороже строить и дальше везти. Вот собственно, наверное, два основных аспекта», – рассказал Бобраков.

Олег Турков — заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Амурской области, возразил, что меры всё же принимаются.

«Хочу сказать, что на сегодняшний день министерство сельского хозяйства, это не ради лести, а думаю все коллеги-дальневосточники подтвердят, что оказывают пристальное внимание Дальнему Востоку. Есть действительно отдельные меры поддержки. Они, в первую очередь, конечно, направлены на растениеводство. Это даёт результат. Увеличивается объем и сои, и зерновых. Есть и логистические преференции», – сказал Турков.