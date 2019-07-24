Эксперты рассказали о роли Трампа в победе «Слуги народа»

24.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Приход к власти на Украине Владимира Зеленского, с которым избиратели связывали самые смелые и радикальные надежды, не изменил самого главного – характера постмайданной украинской государственности.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил российский политолог и экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Применение юридических формулировок к принципиально беззаконному обществу, принципиально беззаконному государству, по-моему, неприменимо. Оно было таковым, но мы видим, что переход (к новому правительству – ред.) проходит очень плавно, без эксцессов, то есть, характер государства сохраняется. [Прежний президент проиграл перевыборы и выборы в Раду], даже каких-то 11 уголовных дел против него возбудили, но не происходит никакого слома, который позволяет говорить об изменении характера государственности.

Более того, когда мы рассматриваем, кто и каким образом обеспечивал победу партии «Слуга народа», мы видим тех же самых олигархов, которые формировали нацистские карательные батальоны и всё остальное. То есть, характер государства не изменился, изменилась вывеска, изменились люди, а если характер государства не изменился, ожидать от него чего-то принципиально нового, на мой взгляд, некорректно», – заявил Делягин.

В то же время советник главы Росгвардии Александр Хинштейн объяснил длительное отсутствие внятной политики у команды Зеленского стремлением как можно дольше сохранять в числе своих сторонников максимальное количество электората.

«У Зеленского и его команды есть сегодня большая проблема, она связана с тем, что им, конечно, хочется сохранить симпатии максимально большого числа людей, им не хочется сужать свою политическую палитру, и я прогнозирую, что они будут максимально долго пытаться балансировать для того, чтобы раньше срока не демонстрировать своих реальных намерений, своих взглядов, не отсекая от себя тех, кому это не понравится», – подчеркнул Хинштейн.

В свою очередь Делягин также выразил уверенность, что «Слуга народа» – это целиком и полностью детище команды президента США Дональда Трампа.

«Америка Трампа подсадила Зеленского во власть. Потому что, если бы выборы были позже, то результаты для Зеленского были бы значительно меньшие, и именно американские представители организовали ситуацию так, чтобы выборы, вопреки сопротивлению всей украинской элиты – там приезжали советники, организовывались взаимодействия. То, что выборы прошли 21 июля – это заслуга людей из окружения Трампа. То есть, они подсадили Зеленского во власть, точка. Это их проект через Коломойского», – отметил эксперт.