Эксперты рассказали, остановятся ли стройки Москвы без мигрантов

17.02.2021, Москва, Игорь Петров

До 30% мигрантов, работавших на стройках, покинули пределы России в период карантина из-за коронавируса. Сможет ли строительная отрасль справиться без гастарбайтеров, обсуждали эксперты на пресс-конференции в Москве.

Эксперт Общественной палаты Артем Кирьянов объяснил, что власти стремятся вернуть мигрантов, поскольку они необходимы для реализации масштабных планов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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«Это не могло бы быть критичным, если бы не существовало вот таких планов развития, и если бы не существовало ситуации с ипотечным кредитованием. Лет пять назад я говорил, что было бы замечательно, если бы ипотека стоила семь процентов. Ну так вот, сегодня она ниже. Есть предложение по поддержке людей, которые хотят строить, и вот это все увеличивает потребность в мигрантах», – сказал Артем Кирьянов.

По его мнению, в целом ситуация со строительством не являются критической, а отток мигрантов не способствует росту цен на жилье, как о том заявляют некоторые эксперты.

«Что касается сегодняшней ситуации, я вижу ее не как критичную. Я не очень согласен с оценками экспертов, которые говорят о том, что уменьшение количества трудовых мигрантов неминуемо приведет к ощутимому скачку в ценах на строительство и к росту платы за услуги ЖКХ. Я с таким подходом не согласен.

Рост стоимости квадратного метра и сейчас есть, и будет, но это будет вызвано совершенно другими причинами. Это будет вызвано и ипотечным спросом, это будет вызвано и вопросами взаимоотношений застройщика и банковской системы, но вряд ли серьезную роль сыграет отток трудовых мигрантов», – сказал Артем Кирьянов.

Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников считает, что на стройки могут быть трудоустроены граждане РФ.

«Почему мы импортируем, хотя у нас есть свои безработные? За 2020 год безработица увеличилась более чем в 2 раза», – сказал депутат.

Он призвал бизнес не экономить, привлекая мигрантов.

«Я, наверное, очень удивлю наших сограждан, если скажу, что доля заработной платы в конечной цене продукции в Российской Федерации колеблется от 7 до 15 процентов. Не 50-70 а 7-15! Вопиюще другое – мы считаем, что у нас в базовых отраслях промышленности хорошо получают. Там хорошо получают, но вот доля оплаты труда в базовых отраслях промышленности – всего лишь 5-11 процентов от конечной цены продукции. То есть в тоне нефти цена труда значительно меньше, чем цена этой нефти. Это называется вообще-то эксплуатацией.

Не решив вот этот узел, говорить о разумной демографической политике, разумной миграционной политике, ну и, конечно, о повышении качества жизни людей и борьбе с бедностью – просто не приходится», – сказал парламентарий.