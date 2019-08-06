Эксперты рассказали, зачем Зеленский сменил командующего ООС

06.08.2019, Киев, Игорь Петров

Назначение нового командующего ООС президентом Украины Владимиром Зеленским связано с общей кадровой ротацией, которую проводит новая власть, и не повлияет на ситуацию на Донбассе, считают опрошенные корреспондентом «Политнавигатора» эксперты.

«Ничего особого не поменяется. Я думаю, что это техническая замена, и на самом деле руководитель ООС – это фигура, которая исполняет те или иные действия, которые разрабатываются в Генеральном штабе, и он осуществляет только оперативное, тактическое командование. Я думаю, что Зеленский сейчас просто меняет всех руководителей, которые достались ему в наследство от предыдущей власти, поэтому я думаю, что в данной ситуации замена абсолютно логична», – заявил директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко.

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По мнению эксперта-международника Украинского центра анализа и менеджмента политики Владимира Воли назначение связано с решением кадровых вопросов.

«Я не думаю, что что-то изменится кардинально, возможно, это связано с какими-то чисто кадровыми соображениями. Предыдущего главнокомандующего он переместил на не менее ответственный участок, командование сухопутными войсками, поэтому я не думаю, что тут стоит искать какие-то серьезные основания говорить о том, что речь идет о каких-то изменениях в зоне войны. Скорее всего, это кадровые вопросы, целесообразность нахождения тех или иных людей на тех или иных должностях. Это скорее связано с тем, чтобы закрыть своими людьми те или иные должности, чем что-то изменить, потому что ничего невозможно изменить в зоне войны», – отметил Воля.

Если это назначение и изменит что-то, то не сейчас, в середине осени, считает директор информационно-аналитического центра “Перспектива” Павел Рудяков.

«Я думаю, что там какие-то персоналии не играют особой роли, этот генералитет. Все они имеют дипломы американских каких-то курсов, все состоят на учете в американских соответствующих подразделениях. И будут делать то, что говорят дипломатические советники – и в погонах, и без погон, поскольку там линия не меняется, и ничего не будет меняться. А вот в октябре-начале ноября пойдет процесс деэскалации на линии разграничения, на всем Донбассе, то тогда, может быть, его личность может сыграть. В прессе о нем больше негативно сдержанных высказываний, чем позитивных», – констатировал Рудяков.