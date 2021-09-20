Эксперты: России плевать на угрозы Украины и Запада не признавать выборы в Думу

Угрозы Украины или Запада не признавать состоявшиеся выборы в Госдуму могут спокойно игнорироваться Россией, считают опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты.

«Это никакой роли не играет, тут уже надо прекратить подыгрывать всевозможным БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ, потому что нужно не признавать их право признавать или не признавать наши выборы и вмешиваться во внутренние дела.

Точно так же мы, в таком случае, имеем полное право не признавать любые выборы, которые проходят на условном Западе. Ну и что? Не признали, и дальше что? А мы не признаем выборы в Бельгии – кому от этого будет плохо?» – заявил политолог Алексей Кочетков.