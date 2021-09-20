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20.09.2021 15:29 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Эксперты: России плевать на угрозы Украины и Запада не признавать выборы в Думу

Угрозы Украины или Запада не признавать состоявшиеся выборы в Госдуму могут спокойно игнорироваться Россией,...

Угрозы Украины или Запада не признавать состоявшиеся выборы в Госдуму могут спокойно игнорироваться Россией, считают опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты.

«Это никакой роли не играет, тут уже надо прекратить подыгрывать всевозможным БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ, потому что нужно не признавать их право признавать или не признавать наши выборы и вмешиваться во внутренние дела.

Точно так же мы, в таком случае, имеем полное право не признавать любые выборы, которые проходят на условном Западе. Ну и что? Не признали, и дальше что? А мы не признаем выборы в Бельгии – кому от этого будет плохо?» – заявил политолог Алексей Кочетков.

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С ним согласен крымский эксперт Андрей Никифоров.

«Были там наблюдатели, не были – это проблема самой этой организации, для России это абсолютно ничтожно. Выборы должны восприниматься самими гражданами страны, где они проходят, а не какими-то внешними наблюдателями, которые через губу могут что-то цедить. Пусть они научат американцев выбирать и проводить выборы», – добавляет Никифоров.

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