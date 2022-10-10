Эксперты: Россия била по Украине больно, но аккуратно и гуманно

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Новости Украины

Российские ракеты сегодня утром поразили все объекты на территории Украины, которые планировало Минобороны. Об этом на брифинге в Москве заявил генерал Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявил Конашенков.

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При этом, украинская пропаганда традиционно обвиняет Россию в ударах по гражданской инфраструктуре. Это, по мнению экспертов, далеко не так.

«Они лгут абсолютно. Они же два месяца утверждают, что Россия обстреливает Запорожскую атомную станцию, где находятся войска РФ. Такая же «правдоподобность» в том, что они говорят, что Россия бьет по мирным и так далее. Это чудовищная, лживая бандеровская пропаганда», – заявил политолог Сергей Марков.

При этом, Россия, действует на Украине совершенно не так, как те же США в других конфликтах, отмечает эксперт движения «Сильная Россия» Марк Бернардини:

«Удары были направлены на центры принятия решений, как было обещано все эти месяцы, удивляться не приходится. В частности, в Киеве целью было здание, где расположена СБУ. В ходе любого конфликта, бывают «побочные» жертвы, но такими на Западе не считают пассажиров легкового автомобиля, погибших при взрыве фуры на Керченском мосту. Терминологию «побочных жертв» изобрели не в России, а в США, во время их кампании в Афганистане. В подтверждение, замечу, что удары были нанесены рано утром, когда люди еще не прибыли на работу. Думаю, это не случайно: несмотря ни на что, Россия старается избежать гибели неповинных людей».

Интересно, что удары по Киеву, пришлись вскоре после того, как там установили баннер, на котором был изображен поврежденный Крымский мост. На его фоне охотно фотографировались сторонники киевского режима.

«С учетом назначения нового командующего СВО, данные действия будут мгновенно, по факту выявления новых объектов наноситься с тем расчетом, чтобы не было ни времени, ни возможности фотографироваться возле баннера взорванного Крымского моста, делать селфи и получать с этого эстетическое наслаждение», – добавил ветеран боевых действий Роман Насонов.

Еще один эксперт «Сильной России», политолог Константин Мочар при этом считает, что реальный ответ на теракт на Крымском мосту впереди:

«Удары были, есть и будут такими, чтобы страдало как можно меньше мирных людей. При всём при этом не надо считать, что это и есть «ответка» за Крымский мост и другие подобные террористические акты террористического недогосударства бывшая Украина – Путин никогда не делает того, что ожидают от него враги. Реальная «ответка» ещё впереди».

Публицист Семен Уралов также отмечает, что подобные удары будут продолжаться до тех пор, пока украинская армия не будет разоружена или ликвидирована:

«Происходит эскалация конфликта. Пока не будут разоружены эти 600-700 тысяч боевиков Украины, это все будет продолжаться».