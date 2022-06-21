Эксперты: Россия не сможет экономически ответить Литве за Калининград

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В ситуации, когда Литва запретила транзит через свою территорию ряда товаров в Калининградскую область, Россия может оказаться в сложной ситуации.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал московский политолог Сергей Марков.

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«Идет вязкая борьба, бодание. Но здесь мы можем оказаться в сложной ситуации, потому что у нас уже нет возможностей создать им проблемы: мы и так отказались от какого-либо транзита через Литву. Но есть более резкий путь – предупредить их о том, что попытка блокады Калининграда грубо нарушает договор между Литвой и Калининградом, и Россия может выбрать силовой путь для деблокирования области», – сказал Марков «Московскому комсомольцу».

По словам заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, у России есть возможность экономически защитить Калининградскую область.

«Снабжать Калининград можно воздушным путем. Через Балтику и Финский залив. Ну и ,конечно, существует морской путь – сухогрузы , паромы. Это будет дорого обходиться, но это наш народ и наши территории. Будем снабжать, как можем», – говорит экономист.

При этом он считает, что сейчас России ответить «особо нечем».

«Газ они наш почти не потребляют. Электроэнергию напрямую мы им не поставляем. Раньше поставки были, сейчас нет. Они подготовились к этому. И я думаю, это только начало, со временем они закроют и пассажирское железнодорожное сообщение», – предупреждает Суздальцев.