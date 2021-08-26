Эксперты считают, что Белоруссия и Польша не станут окончательно бить горшки

Несмотря на взаимные выпады и обвинения, до полного разрыва отношений между Варшавой и Минском дело не дойдет.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывают опрошенные «Известиями» политические эксперты.

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«У двух стран крепкие торгово-экономические связи. Кроме того, польско-белорусские отношения важны для Москвы, Пекина и Берлина, потому что большой транзит из Китая в Западную Европу проходит, в основном, через Польшу. Поэтому полного разрыва отношений ожидать не стоит. Напряженность будет сохраняться, будет много слов, жестов, взаимных обвинений, но действовать стороны будут осторожно. Экономические и политические связи сохранятся», — сказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Похожего мнения придерживается и замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Вряд ли отношения ухудшатся. Во-первых, ухудшаться им особенно некуда. Во-вторых, обе стороны понимают выгоду от совместного взаимодействия. Если говорить именно о ситуации с мигрантами, то она, вероятно, сейчас будет приобретать иное значение. В связи с событиями в Афганистане, наверное, последуют общеевропейские решения, а значит кризис на границе Белоруссии и Польши зазвучит по-другому. Возможно, Брюссель окажет помощь Варшаве», — не исключает Жарихин.