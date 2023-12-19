«Эксперты» слили все планы» – боевик ВСУ объяснил провал «контрнаступа»

Тарас Стрельцов.  
19.12.2023 20:59
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские эксперты трубили на всё медиапространство каждый шаг «контрнаступа», сливая, в том числе, инсайдерскую информацию, по которой русские корректировали свою оборону.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил боевик 8-го отдельного батальона «Аратта», бандеровец Тарас Елейко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские эксперты трубили на всё медиапространство каждый шаг «контрнаступа», сливая, в том числе, инсайдерскую...

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«Контрнаступления не удаются из-за того, что трубили изо всех и повсюду а-ля «эксперты», как это будет происходить, где будут заданы удары, куда они, возможно, трали-вали. Самый задрипанный эксперт, который получил немного какой-то инсайдерской информации, что, возможно, где-то что-то готовится, начинал это трубить налево и направо. Соревновались между собой, кто же точнее угадает. А враг это слушает, анализирует и готовится», – возмущался Елейко.

Он убеждён, что вещать нужно о таком контенте, чтобы враг слышал, какие украинцы несокрушимые.

«Оно так не работает, оно так не будет удаваться. А врагу надо сказать, что сейчас мы все мобилизуемся, что мы все идём служить в войско, что мы все готовы оборонять Украину. И возможно, не дотянем до 2030 года, а где-то на 2028 году враг поймёт, что не стоит ему продолжать эту войну, потому что эта нация украинцев является непокорённой», – посоветовал бандеровец.

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