Эксперты спорят, отберет ли Китай у России Среднюю Азию

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Саммит «Китай – Центральная Азия», состоявшийся 25 января, обозначил стремление КНР снизить влияние России в этом регионе.

Об этом в своем телеграм-канале пишет либеральный политолог Илья Гращенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай отодвигает Россию от Средней Азии, сужая границы реконструируемого мини-СССР? Руководство Китая чётко дало понять, что Центральная Азия, это зона геополитических интересов Китая, а не Кремля. Что интересно, Россия не участвовала в саммите даже как наблюдатель. Собственно, если вспомнить как быстро вошли и вышли войска ОДКБ из Казахстана, что по слухам стало результатом одергивания со стороны Китая, который мыслит Казахстан своей сферой интересов, то возможности для маневра России существенно сужаются. Собственно, после саммита Азия – Китай, постсоветское пространство сжалось до Украины и Белоруссии», – пишет Гращенков.

Опасность влиянию России в регионе он видит в продвижении китайской инициативы «Один пояс и один путь», которую КНР готова подкрепить инвестициями в инфраструктуру и общую зону электронной коммерции. Уже запущены нефтепровод Казахстан – Китай, газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, автодорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан, Китайско-Узбекский индустриальный парк «Пэншэн» и автодорога Китай – Таджикистан – Узбекистан.

Планируется строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и создание совместной платформы «Интеллектуального Шёлкового пути». Также на саммите шла речь о модернизации сельского хозяйства, увеличении поставок продовольствия на китайский рынок, создании– солнечных и ветряных электростанций.

«Пекин больше не вуалирует своего намерения превратить регион в Новый Китай, который будет являться частью общего китайского рынка. Власти КНР решили, что время для этого пришло, все условия для такого шага созрели, а где-то и перезрели, поэтому ничего больше скрывать не нужно», – полагает Гращенков.

С ним категорически не согласен китаевед Николай Вавилов. Он считает, что пост Гращенкова – часть информационной кампании, организованной с участием спецслужб Украины, цель которой отвести фокус внимания руководства России от Украины на периферийные вопросы и подорвать доверие в российско-китайских отношениях.

Вавилов указывает на то, что китайско-среднеазиатский саммит был обыкновенным «датским» мероприятием, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений. Аналогичное мероприятие 5 бывших советских республик провели с Индией, однако никто не заявлял о ее претензиях на регион.

Эксперт обращает внимание на то, что китайцы практически не переселяются в страны Средней Азии, видимо потому, что по уровню антикитайских настроений Казахстан, например, лидирует в мире.

По словам Вавилова, товарооборот Китая со всеми странами Центральной Азии составляет всего 50 млрд долларов – менее 1% всего товарооборота КНР. И растет он медленнее, чем с другими странами мира. Поставлена задача увеличить его на 70 млрд долларов за 8 лет. Для сравнения, товарооборот с одним Вьетнамом составляет 220 млрд, с Южной Кореей – 300 млрд, с Японией – 330 млрд дол.

Что касается китайских инвестиций, то их объем на все пять стран составляет всего 500 млн долл.

«Это вилами по воде писано. Реально эти проекты заявляются, но не реализуются уже 30 лет в отличии от российских проектов. Встроенность российских железнодорожных и автосетей несравнима. Речь идет о том, что Центральная Азия культурно и политически очень сильно связана с Россией. Ни о какой китайской экспансии речи не идет», – подчеркнул эксперт.

По его мнению Китай в Средней Азии интересует только энергоносители и транзит в Афганистан и Иран. Сам регион реально зависит от России, Евросоюза и Турции. Их совокупное влияние несопоставимо с китайским.