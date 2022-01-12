Эксперты: США всё больше позорятся перед своими союзниками

В то время как США бросают своих европейских союзников и партнёров, Москва делает всё, чтобы поддерживать своих братьев на постсоветском пространстве, требуя гарантии безопасности от натовских сил.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка в пылу полемики с Россией забывает простые вещи – по поводу первого раунда переговоров, там речь шла о том, что Россия требовала свои законные права по гарантиям безопасности. Гарантия безопасности где? На европейском континенте, где находятся и Украина, и Европа, и Россия, в том числе. И Америка заранее сказала, что мы этого не допустим. Она не сказала, что мы вместе со своими партнёрами, мы со своими союзниками, мы со своими единомышленниками», – отметил глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

«Она (Америка – ред.) напрямую дала понять, что на Европу ей глубоко наплевать. Это было видно и в Афганистане, когда они бросили своих соратников и союзников и сбежали оттуда. Это наблюдается сейчас, когда Виктория Нуланд в открытую заявила о том, что мы сделаем всё для того, чтобы газ по «Северному потоку-2» не пошёл вообще или замедлить его. Это в преддверии, когда зима началась, и Европа испытывает огромные проблемы. Америке наплевать на эти проблемы. Америке самое главное – защищать свои интересы», – подчеркнул Липовой.

Его мысль дополнил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков. Он обратил внимание на то, что, в отличие от американцев, Россия не бросает своих братьев на постсоветском пространстве.

«Наступает новый мир, новый миропорядок, в котором у России есть возможность занять своё важное место. И для этого нам нужно обращать внимание, в первую очередь, на наших младших братьев, которые вокруг нас, что мы сейчас и делаем, обращая внимание Запада на Украину и на многие другие вопросы. То есть, настоящим приоритетом российской внешней политики являются наши братья на постсоветском пространстве. И приоритетом должен быть, и однозначно станет, и уже фактически стал с 97-го года – Восток. Наступает «мир востоков», абсолютно разных «востоков». И нам нужно искать своё место в абсолютно новом мире и вести себя наступательно. И пусть Запад привыкает к тому, что именно Россия формирует сегодня нарративы в мировой политике», – заключил Аватков.