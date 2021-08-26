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26.08.2021 16:42 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Эксперты: Украинская пропаганда лжёт – «Крымская платформа» обернулась полным провалом

Новости УкраиныОфициальный Киев напрасно пытается представить как большой успех проведение саммита «Крымская платформа», участники которого...

Официальный Киев напрасно пытается представить как большой успех проведение саммита «Крымская платформа», участники которого оспаривали принадлежность полуострова к России. Мероприятие обернулось полным провалом, заявили опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты.

Начать стоит хотя бы с того, что в мероприятии приняли участие представители 46-ти стран и международных организаций, среди которых только 14 – на уровне глав государств и правительств. При этом, за так называемые «крымские резолюции» в ООН когда-то в угоду Украине голосовали порядка сотни стран-членов организации.

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Не приехали на саммит ни главы стран «Нормандской четверки» – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая накануне была с визитом в Киеве, но не стала оставаться на встречу, а о представителе России и речи не идет. Отсутствовали также представители таких стран, как Китай, Индия, а открыто поддержали инициативу Киева лишь главы прибалтийский стран и Польши, которые традиционно отличаются своей русофобией.

«Начиная от той оценки, которую дал министр иностранных дел России Лавров, что это шабаш и пустое, бесполезное мероприятие, до тех совершенно некомпетентных и непрофессиональных высказываний о ситуации в Крыму со стороны представителей западных государства, представительство которых, кстати, было не таким высоким, чего очень хотели на Украине, то пока желаемого информационного, политического, какого-либо другого эффекта эта встреча не достигла. И вряд ли достигнет, потому что, если на одну чашу весов положить тех, кто захотел принять участие в «Крымской платформе», а на другую чашу весов – тех, кто не захотел участвовать, а это почти 80% государств всего мира и большая часть населения мира, то понятно, на чьей стороне перевес. Это фантомные брожения и не более того.

Но расслабляться не надо – это попытка создания в очередной раз всеобщего антироссийского фронта. Насколько она удастся – посмотрим в ближайшем будущем, потому что в последние годы мы видим как каждая крупная международная акция со стороны Запада – если не провал, то минимальные достижения. Одним из таких провалов является так называемая «Крымская платформа», – заявил в комментарии «ПолитНавигатору» крымский политолог Сергей Киселев.

С ним согласен Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

«Большинство государств не прислало своих лидеров, на что рассчитывал президент Зеленский, не приехали Байден, Меркель, Макрон и даже те государства, которые обещали прислать чиновников высокого ранга, в последний момент понизили уровень своего представительства, прислали мало значимых чиновников. Некоторые страны вообще отправили в качестве делегатов своих послов на Украине. Поэтому результаты я оцениваю как очень скромные.

Да, учредили этот политический саммит против России, но в целом Запад теряет интерес по Крыму и крымской проблеме. Даже турецкий министр иностранных дел заявил, что проблемы на Донбассе нужно решать мирно.

Поэтому я бы расценил это все как большую пиар-акцию, которая сочетается с предвыборной кампанией Зеленского, в которую он превратил и День независимости. По большому счету, пять с лишним миллиардов гривен были потрачены именно на то, чтобы сделать рекламу Зеленскому как в виде празднования независимости, так и в виде организации «Крымской платформы», – заявил Безпалько.

Киевский саммит не окажет никакого влияния на Россию, уверен политолог Ростислав Ищенко.

«Итоги, с моей точки зрения, никакие. То есть, его что провели, что не проводили – эффекта никакого. Такое же и представительство было, как и результаты – никакое. Если бы было высокое представительство иностранных государств, то уже хотя бы в этом был результат. Станет ли «Крымская платформа» ежегодным мероприятием или нет – если захотят, то станет, но это ничего для нас не значит», – резюмировал Ищенко.

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