Эксперты: Украинская пропаганда лжёт – «Крымская платформа» обернулась полным провалом

26.08.2021 16:42 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Официальный Киев напрасно пытается представить как большой успех проведение саммита «Крымская платформа», участники которого оспаривали принадлежность полуострова к России. Мероприятие обернулось полным провалом, заявили опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты.

Начать стоит хотя бы с того, что в мероприятии приняли участие представители 46-ти стран и международных организаций, среди которых только 14 – на уровне глав государств и правительств. При этом, за так называемые «крымские резолюции» в ООН когда-то в угоду Украине голосовали порядка сотни стран-членов организации.

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Не приехали на саммит ни главы стран «Нормандской четверки» – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая накануне была с визитом в Киеве, но не стала оставаться на встречу, а о представителе России и речи не идет. Отсутствовали также представители таких стран, как Китай, Индия, а открыто поддержали инициативу Киева лишь главы прибалтийский стран и Польши, которые традиционно отличаются своей русофобией.

«Начиная от той оценки, которую дал министр иностранных дел России Лавров, что это шабаш и пустое, бесполезное мероприятие, до тех совершенно некомпетентных и непрофессиональных высказываний о ситуации в Крыму со стороны представителей западных государства, представительство которых, кстати, было не таким высоким, чего очень хотели на Украине, то пока желаемого информационного, политического, какого-либо другого эффекта эта встреча не достигла. И вряд ли достигнет, потому что, если на одну чашу весов положить тех, кто захотел принять участие в «Крымской платформе», а на другую чашу весов – тех, кто не захотел участвовать, а это почти 80% государств всего мира и большая часть населения мира, то понятно, на чьей стороне перевес. Это фантомные брожения и не более того. Но расслабляться не надо – это попытка создания в очередной раз всеобщего антироссийского фронта. Насколько она удастся – посмотрим в ближайшем будущем, потому что в последние годы мы видим как каждая крупная международная акция со стороны Запада – если не провал, то минимальные достижения. Одним из таких провалов является так называемая «Крымская платформа», – заявил в комментарии «ПолитНавигатору» крымский политолог Сергей Киселев.

С ним согласен Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

«Большинство государств не прислало своих лидеров, на что рассчитывал президент Зеленский, не приехали Байден, Меркель, Макрон и даже те государства, которые обещали прислать чиновников высокого ранга, в последний момент понизили уровень своего представительства, прислали мало значимых чиновников. Некоторые страны вообще отправили в качестве делегатов своих послов на Украине. Поэтому результаты я оцениваю как очень скромные. Да, учредили этот политический саммит против России, но в целом Запад теряет интерес по Крыму и крымской проблеме. Даже турецкий министр иностранных дел заявил, что проблемы на Донбассе нужно решать мирно. Поэтому я бы расценил это все как большую пиар-акцию, которая сочетается с предвыборной кампанией Зеленского, в которую он превратил и День независимости. По большому счету, пять с лишним миллиардов гривен были потрачены именно на то, чтобы сделать рекламу Зеленскому как в виде празднования независимости, так и в виде организации «Крымской платформы», – заявил Безпалько.

Киевский саммит не окажет никакого влияния на Россию, уверен политолог Ростислав Ищенко.

«Итоги, с моей точки зрения, никакие. То есть, его что провели, что не проводили – эффекта никакого. Такое же и представительство было, как и результаты – никакое. Если бы было высокое представительство иностранных государств, то уже хотя бы в этом был результат. Станет ли «Крымская платформа» ежегодным мероприятием или нет – если захотят, то станет, но это ничего для нас не значит», – резюмировал Ищенко.