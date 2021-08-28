Эксперты: «Украину тянут в противостояние с Приднестровьем»

28.08.2021 12:10 (Мск), Тирасполь, София Русу

Новости Украины

Министр обороны Республики Молдова Анатолий Носатый встретился со своим украинским коллегой Андреем Тараном в Киеве. Они обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Украинская сторона выразила готовность «продолжать максимально способствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова в рамках международно-признанных границ».

Грозит ли это чем-то Приднестровью, или на встрече просто прозвучали дежурные слова по случаю Дню независимости Украины?

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Молдова обещает также Украине поддержку в крымском вопросе. На Крым это, понятно, никак не повлияет, но как скажется это на молдавско-российских отношениях?

Ситуацию по просьбе ПолитНавигатора комментируют приднестровские эксперты.

Научный руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун:

– В условиях нерегулированного молдо-приднестровского конфликта любая активность военного ведомства республики Молдова обоснованно вызывает интерес и внимание со стороны Тирасполя. Активизация сотрудничества между Минобороны Молдовы и Украины не является чем-то новым. Такое сотрудничество является традиционным между государствами. Другое дело, что в разные периоды Кишинев и Киев не выводили эти отношения на уровень приоритетных.

После 2014 года ситуация в регионе кардинально изменилась. Киев начал рассматривать Приднестровья с точки зрения угрозы своим национальным интересам, прежде всего связывая это с присутствием российских войск в регионе. После прихода к власти Майи Санду координация между военными министерствами двух стран, в том числе и риторика по восстановлению территориальной целостности РМ, является ожидаемой и предсказуемой для Тирасполя. Однако ожидать всплеска активности и влияния военных в зоне безопасности конфликта вряд ли стоит.

Андрей Таран и Анатолий Носатый.

Что касается обещания Молдовы Украине о поддержке в Крымском вопросе, то здесь все зависит от уровня активности молдавских дипломатов. Если такая активность будет на высоком уровне, то высока вероятность получить негативную российскую реакцию в конкретных решениях. Если все останется на уровне деклараций со стороны Кишинева, то полагаю, Москва продолжит выстраивать новые отношения с командой Майи Санду.

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников:

– С начала 2021 года Украина стремительно превращается в основного внешнеполитического партнера Республики Молдова, обгоняя даже Румынию. Сближают две страны неурегулированные территориальные конфликты и общий евроатлантический курс властей.

Первый свой зарубежный визит президент Майя Санду совершила в Киев, где обсудила с президентом Владимиром Зеленским основные параметры возможного двустороннего давления на Приднестровье. Очевидно, в развитие того разговора появилась инициатива Киева о прекращении с 1 сентября 2021 года движения по территории Украины приднестровских автомобилей, не снабженных нейтральными номерами и наклейкой «MD». Странным примером взаимодействия Киева и Кишинева стало похищение судьи Чауса. Новым этапом в региональной политике грозит стать создание Грузией, Украиной и Молдовой антироссийской по своему характеру организации «Ассоциированное трио». Участие Майи Санду в «Крымской платформе», в ходе которой она присоединилась к осуждению России, безусловно, явилось апофеозом в развитии двусторонних отношений.

Майя Санду и Владимир Зеленский.

Заинтересованность Кишинева в Украине понятна: только с помощью прямой поддержки из Киева возможно осуществить давление на Тирасполь в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах. В команде Санду, видимо, полагают, что у Киева сейчас гораздо больше возможностей для влияния на Тирасполь, чем у Москвы. И если во времена Игоря Додона ставка делалась на принуждение Приднестровья к реинтеграции при поддержке и России, и Украины, и стран ЕС, то сейчас, как представляется молдавской стороне, международная конъюнктура позволяет отказаться от компромиссных решений.

В ходе своего выступления на «Крымской платформе» Майя Санду в который раз акцентировала, что Молдова привержено «миру и мирным дипломатическим решениям». То есть в решении приднестровского вопроса военных путей в Кишиневе не рассматривают. Поэтому начало диалога Кишинева и Киева в военно-политической сфере вряд ли напрямую касается Приднестровья. В данном случае речь, скорее всего, может идти о сближении двух стран с НАТО. Тем не менее, формулировка «мирное дипломатическое решение» отнюдь не исключает возможности экономического давления на Тирасполь. И, скорее всего, в самом скором времени мы увидим, как это давление постепенно будет нарастать, и при этом со стороны Кишинева будут поступать «дипломатические» требования к Тирасполю.

Как мы помним, Дмитрий Козак по завершении встречи с Майей Санду сообщил прессе, что молдавская сторона пообещала не устраивать с 1 сентября транспортную блокаду Приднестровью. Многих наблюдателей удивило, что, несмотря на благоприятный фон встречи и многообещающие сигналы о возможной нормализации российско-молдавских отношений, Майя Санду все же лично отправилась на «Крымскую платформу». В Москве предупредили, что считают участие в этом мероприятии недружественным шагом и посягательством на территориальную целостность России. Сейчас от Москвы ожидают каких-то симметричных действий в отношении Кишинева.

Однако, на мой взгляд, участие в «Крымской платформе» никак не повлияет на развитие российско-молдавских отношений. Все точки над «i» были расставлены на встрече Козак-Санду. В контексте грядущего урегулирования по собственному сценарию Кишиневу было крайне важно вывести отношения с Киевом на максимальную высоту, потому на Киевский форум поехала Санду, а не чиновник рангом пониже. А для Москвы важно предотвратить развитие региональных процессов по кризисному сценарию. Если с 1 сентября движение приднестровских автомобилей по территории Украины не будет прекращено, а Кишиневу участие в «Крымской платформе» будет спущено на тормозах, можно будет говорить, что это было своеобразной платой со стороны Москвы за отсрочку давления на Приднестровье.

Политолог Андрей Сафонов:

23 августа 2021 года в столице Украины прошел форум под названием «Крымская платформа», а 24 августа Украина отмечала 30-летие провозглашения своей независимости. Отметим, что 25 августа тоже 30-летний юбилей независимости отметила Приднестровская Молдавская Республика, а 27 августа – Республика Молдова. Таким был август-91, когда после провала горбачевской провокации с ГКЧП начал стремительно рушиться Советский Союз. Но это так, вдогонку памятным датам. Нас же интересует внешнеполитическая игра, затеянная правыми силами Румынии и Молдовы по вовлечению Украины в ненужное Киеву противостояние с Москвой и Тирасполем на приднестровском направлении.

Сразу вопрос: какое место в этой комбинации может занимать прошедшая 25 августа встреча министров обороны Украины и Молдовы? Отметим, что еще 11 августа Андрей Таран и Анатолий Носатый переговорили по телефону. Вот как это освещается в украинском официальном источнике:

«Стороны договорились усилить военное сотрудничество, в частности, по таким направлениям, как совместное участие подразделений двух стран в многонациональных учениях, обмен делегациями между военными учебными заведениями, а также обмен опытом по внедрению стандартов НАТО».

Для Киева эти во многом общие фразы достаточны. Для Кишинева – скорее всего, нет. Поэтому молдовская дипломатия стремится вовлечь украинскую сторону во все аспекты, где затрагивается приднестровская тематика, хотя сама президент РМ майя Санду в выступлении в Киеве 23 августа на заседании «Крымской платформы» ни словом не упомянула о ПМР. В этом сказалась осторожность и нежелание подставляться после недавнего приезда в Кишинев заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака.

Как известно, по итогам визита Козака молдовская сторона заверила, что никакой блокады Приднестровья с 1 сентября не будет. Но внимание экспертов привлекла состоявшаяся 25 августа встреча молдовского вице-премьера по вопросам реинтеграции Владислава Кульминского в Киеве с «заместителем премьер-министра, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, а также с заместителем премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной». Они «обменялись информацией и мнениями по делам, находящимся в их ведении, в контексте установленных приоритетов и проводимой деятельности, подтвердив свою взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и Украины». (Такими были официальные новости). Это не могло автоматически не насторожить наблюдателей из Москвы и Тирасполя, особенно на фоне очной встречи министров обороны А. Носатого и А. Тарана, прошедшей в тот же день. В чем тут «изюминка»?

Дело в том, что на сайте Минобороны РМ ничего не говорится ни о Крыме, ни о Донбассе, ни о Приднестровье. Там общие слова о «двусторонних отношениях», о «сотрудничестве» и т.п. Зацепиться за что-то сложно. А вот на сайте Минобороны Украины в информации о встрече министров есть следующие слова (цитируем по первоисточнику, так как на русском языке сайт не дублируется, как и в военном ведомстве Молдовы):

«За словами Міністра оборони України, наша держава високо цінує підтримку молдовською стороною суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, невизнання тимчасової окупації Російською Федерацією Кримського півострова. Українська сторона, у свою чергу, готова продовжувати максимально сприяти відновленню територіальної цілісності і суверенітету Республіки Молдова в рамках міжнародно визнаних кордонів».

В общем, между славянами особый перевод не нужен, благо все мы – одного корня. Важнее другое. Официальный Кишинев во время Козака, судя по сообщениям СМИ, подчеркнул, что настроен урегулировать молдо-приднестровский конфликт исключительно мирным, политико-дипломатическим путем. Потому и в сообщении о встрече глав оборонных ведомств отделался общими фразами. А Киев, который НА ДЕЛЕ годами не поддается на антиприднестровские кишиневские провокации (в частности, не дает добро на запрет автомобилей с номерами ПМР на своей территории и на развертывание полноценной работы двусторонних молдо-украинских постов на приднестровско-украинской границе), НА СЛОВАХ подставился. К радости не только Кишинева, но и Бухареста.

Почему? Да потому, что если удастся втянуть Украину в РЕАЛЬНОЕ противостояние с ПМР в той или иной форме (о военном речь не идет изначально, поскольку и в тревожном 2014-м его не было), Румынии будет, во-первых, легче работать и дальше по закреплению за собой «отжатого» у Украины в конце нулевых годов газоносного Черноморского шельфа; во-вторых, легче вести подрывную работу среди румынского и молдавского населения Северной Буковины и Южной Бессарабии; в-третьих, поддерживать унионистов в Молдове, которые ни на день не забывают, что когда-то даже Одесса входила в состав «Великой Румынии»; в-четвертых, развертывать работу румынских спецслужб на территории самой Украины, включая приморские территории.

Поскольку время от времени из Украины приходят данные о пресечении подрывной деятельности Бухареста в Украине, можно сделать вывод, что Киев понимает суть «подставы». Какие из этого понимания последуют практические шаги – покажет время.