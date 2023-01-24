Эксперты увидели исчерпание мобилизационного потенциала Украины

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Украинское командование намерено на 150 тысяч человек увеличить численность своей группировки, находящейся на линии фронта

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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«Сейчас на линии фронта с украинской стороны постоянно находится 350 тыс. человек, хотят увеличить это число до 450 тыс. Часть мобилизованных бросают в бой без подготовки, затыкают ими дыры на самых тяжелых участках фронта. Это фактически пушечное мясо, людей отправляют на убой. Другую часть обучают, чтобы сделать из них боеспособные части», – сказал эксперт «Известиям».

Он считает, что Украина близка к исчерпанию мобилизационного потенциала.

«Мы видим, что ловят подростков, инвалидов, пенсионеров. Мотивация низкая, поток добровольцев иссяк, военкоматы вынуждены призывать силой и хитростью», – добавил Евсеев.

В свою очередь завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин полагает, Украина реагирует на частичную мобилизацию, которая прошла в России.

«В России призвали 300 тыс. человек, 150 тыс. уже отправились в зону боевых действий, еще 150 тыс. продолжают подготовку. Плюс российское руководство встряхнуло военно-промышленный комплекс, наращивает производство на оборонных предприятиях. Кроме того, российские войска активизировались в зоне боевого соприкосновения на линии от Соледара до Угледара», – отметил аналитик.

По его мнению, все это вызвало серьезную тревогу у Киева и его кураторов.

«В ходе нынешней мобилизации на Украине призовут минимум 75–80 тыс. человек. Это позволит восполнить потери, создать резервы для затыкания дыр или контрударов. При этом каждая новая волна проходит на Украине всё труднее и труднее», – резюмировал Кошкин.