Эксперты увидели в США «положительные тенденции» относительно Крыма

20.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Публикация во влиятельной американской газете «The Washington Post» о том, что спустя шесть лет на полуострове увеличилось количество сторонников России, – это первый «звоночек» для Крыма, который свидетельствует о смене американской политики.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Киселев.

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По мнению эксперта, появление этой публикации в американских СМИ может свидетельствовать также о внутриполитической борьбе в США между демократами и республиканцами.

«The Washington Post», насколько я помню, стоит на позициях Демократической партии. Почему именно они об этом пишут? Тут надо находиться внутри контекста американской политики, чтобы четко понимать все нюансы, особенно связанные с прессой. Потому что мы видим ту широкую информационную кампанию американских СМИ, которая направлена против действующего президента.

Так как большая часть топовой прессы находится в сфере влияния демократов то, что появляется такая публикация, может каким-то образом свидетельствовать пока что только косвенно, пока что только первый звоночек, об изменении позиции части влиятельных американских политиков демократического лагеря в отношении признания Крыма.

Верить в то, что это произойдет быстро или что эта публикация будет способствовать этому, я думаю, преждевременно. Но этот тот «звоночек», который для нас может свидетельствовать о некоторых положительных тенденциях в умах американских политиков», – заявил Киселев.

«ПолитНавигатор» сообщал, что «The Washington Post» увидела рост пророссийских настроений среди крымских татар, проживающих на полуострове и общее одобрение крымчанами воссоединения с Россией.