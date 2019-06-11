Эксперты в Киеве: Украину ждёт афро-арабская оккупация и кардинальное изменение национального состава

11.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Согласно договору о реадмиссии с ЕС, всех беженцев, которые попали в Европу через Украину, вернут обратно под попечительство Киева.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, политолог-международник Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно из условий безвиза, которое ещё при Януковиче, кстати, было реализовано, и оно правильное – это так называемое соглашение реадмиссии. Если через территорию Украины мигрант, беженец нелегальный попадает на территорию ЕС, то его выдают не обратно в Нигерию, Пакистан или в Индию, а откуда он прибыл. Допустим, он попадает к нам. Дальше, как правило, эти люди в большинстве своём попадают к нам через территорию России. При нынешней ситуации с Россией, естественно, мы понимаем, что обратно их туда не принимают. И мы делаем вид, что этой проблемы нет, она на самом деле есть, она будет нарастать и нарастать», – рассказал он.

Также эксперт подчеркнул, что мигрантов из неблагополучных стран уже давно превратили в бизнес, трафик которого может проходить и через Украину.

«Вокруг этого создаётся огромный нелегальный преступный бизнес, в который вовлечены преступные группировки из огромного количества стран. Да, сейчас основной поток беженцев идёт из Африки и там их накапливают в лагерях на территории Ливии, где усилиями Саркози и прочих не стало центральной власти, идёт гражданская война, с людей берут по 300-500 долларов, сажают в любое судёнышко и отправляют через Средиземное море, говорят: «Дальше выскочите там». Причём каждому рассказывают, что говорить, там чёткий формуляр, он плохо говорит по-итальянски, но они выучивают на память и говорят: «Меня преследуют по политическим причинам на своей Родине, поэтому прошу предоставить мне статус беженца в Италии».

Так вот, правительство нынешнее в Италии во главе с министром внутренних дел Сальвини, закрыли порты для этих беженцев. Сейчас весь этот международный бизнес начинает искать другие пути, как завозить людей в Европу, причём речь идёт о сотнях тысяч, и это миллиарды долларов, это как наркотрафик, только трафик людей. И эти потоки будут идти через наши территории. Вы с Закарпатья (обратился к гостю студии – прим. ред.), вы же не будете отрицать, какие у нас потоки контрабанды сигарет и всего остального идут в ЕС. Кто спорит, что – то же самое будет касаться людей и уже происходит? И когда завтра евросоюзовские полицейские начнут вылавливать этих людей, возвращать массово в Украину, вот тогда мы посмотрим, проблема эта – гораздо более острая, чем паспорт Саакашвили», – добавил Волошин.

При этом нардеп от «Радикальной партии» Олег Куприенко отметил, что наплыв мигрантов вполне можно назвать своеобразной оккупацией, меняющий этнический состав населения.

«Оккупацию Украины можно осуществить несколькими путями. Можно военной агрессией захватить с танками, с пушками, с солдатами, с автоматами зайти, захватить страну. А можно, как говорят, тихой сапой.

Посмотрите, что происходит в Европе, посмотрите, как меняется национальный состав государств. Я очень не хочу, чтобы Украина начала тоже так менять национальный состав населения, как это происходит в других странах», – резюмировал он.