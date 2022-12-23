Эксперты в крымской студии не нашли для Украины шансов

Применение высокоточного оружия в ходе специальной военной операции, и постановка на боевое дежурство новейших комплексов – всех убеждают в том, что Россия не шутит с тем, какое оружие у неё сегодня есть, и это оружие даёт нам возможность чувствовать себя в безопасности.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал депутата Госсовета Крыма Сергей Додонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем полноценно проводить свою международную политику как суверенное государство, и даже где-то диктовать свои условия западным партнёрам, – подчеркнул он. – И они уже потихоньку на эти условия соглашаются. Уже проскальзывают фразы в речи западных лидеров, в том числе у генсека НАТО Столтенберга. Многие государства, по сути дела, приходят к тому, что уничтожать собственное государство ради Украины, которая не хочет сама спасать своё государство, становится бессмысленным».

Современное оружие, которое поступило на передовую, позволяет говорить о скором освобождении Артемовска, считает начальник штаба казачьего штурмового батальона «Таврида» Вячеслав Такмаков.

«В любом случае, Артёмовск будет наш. Вопрос в том, какой ценой. Какой ценой с той стороны, а самое главное – какой ценой с нашей стороны, – отметил он. – Я надеюсь, что для наших бойцов это обойдётся малой кровью. Все-таки, очень большой спектр применения у новейшего вооружения и контрбатарейные орудия там стоят, и беспилотники. Так что надеюсь, что хотя бы этими техническими средствами их добьют. Потому что в самом начале военной операции мы проигрывали по нашему направлению в отношении беспилотных летательных аппаратов».

Бывший командир крымского батальона «Беркут» Юрий Абисов добавил, что несмотря на техническое преимущество, украинские власти предпочитают использовать информационные атаки.

«У них и разведка, и космос, и все – сразу же в режиме онлайн. У нас с этим были проблемы. Но они продолжают «на понтах» ехать. Зеленский назначает встречу Путину на ринге один на один или в Артёмовске Пригожину, который приехал: да, вот я, стою. Вы посмотрите какие идут нервные комментарии у Арестовича. Посмотрите, что творится между Зеленским и Залужным, хоть его там называют атаманом. А это предвестник того, что действительно для Украины это будет последний Новый год», – заключил Абисов.