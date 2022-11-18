Эксперты в крымской студии: Зверства ВСУ – логический результат развития «украинства»

Новости Украины

Поведение укронацистов в Херсоне с «охотой на ведьм» среди мирного населения и уничтожением памятников русской истории вполне вписывается в канву поведения официального Киева не только последние 9 месяцев, а и все годы после обретения Украиной независимости после развала СССР.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политолог Александр Мащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно вспомнить все годы независимой Украины, и хотя был мирный режим, по сути дела, запрещался, выдавливался русский язык, сокращалось количество часов на преподавание, закрывались школы, специальности в вузах. Выдавливался язык из деловой, культурной сферы. Памятников Пушкину столько повалено, уже несколько десятков. Думаю, что в следующем – должен быть Гоголь, – отметил Мащенко. – Поэтому то, что мы увидели в Херсоне, ничего принципиально нового не несет. Официальный Киев продолжает эту политику, поскольку для хунты это единственный шанс остаться у власти, им нужно разделить наши страны, наши народы. Такой чертой, таким препятствием, которое уже невозможно перейти. То, что мы видим, и есть тому свидетельство».

Его поддержал атаман Крымского казачьего округа Черноморского казачьего войска Вадим Иловченко, который напомнил о первом майдане 2004 года.

«Фашиствующая орда объявила войну нашему государству Россия ещё задолго до 2014 года. Ещё в 2011 году я был в Киеве на майдане, в красивейшем городе, где можно было ходить по историческим местам, и я с ужасом увидел в сувенирных лавках футболки с надписью «Дякую тобi боже, що я не москаль» (спасибо, Господи, что я не москаль). И было совершенно очевидно, что происходит подготовка для создания общественного мнения, – считает Иловченко. – Если смотреть внимательнее, то и первая «оранжевая революция» шла по чётко написанному сценарию. И все понимали, с чего сценарий начинался, чем должен был закончиться. И то, что наш верховный главнокомандующий в своих выступлениях предупреждал – если предстоит драка, то бить надо первым, чтобы выиграть драку. Мы прекрасно знаем, что если бы не 24 февраля, то 8 марта по нам бы прилетело с гораздо более худшими последствиями».