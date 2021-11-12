Эксперты: В новой хартии для Украины Вашингтон заменил экономический «пряник» на «кнут» реформ – и подсластил русофобией

10 ноября в Вашингтоне Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства.

Предыдущая хартия была подписана в 2008 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В новом документе, в отличие от прежней версии, акцент поставлен на развитии демократии, а экономические и торговые отношения отодвинуты на второй план, тогда как в документе 2008 года главными были экономические отношения.

Кроме того, изменено название блока «Экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество» – теперь он называется «Экономическая трансформация». Оценить изменения в документ мы попросили экспертов.

Политолог Андрей Золотарев считает обновлённую хартию «проходным» документом:

Понятно, что за время подписания первой хартии изменилась ситуация в мире и в самой Украине. Во времена президента Ющенко, когда была подписана первая хартия, в приоритете были экономические вопросы, а сейчас на первый план вышла геополитика», – сказал он в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

То есть, подписание этой хартии интерпретируются в политических целях, хотя на самом деле – это просто рабочий момент. В тексте обновлённой хартии содержится то, что мы и так уже знаем. Я считаю, что это чисто рабочий документ.

«Новую хартию должны были подписать ещё в 2018 году, поскольку предыдущая была подписана в 2008 году, на 10 лет. Очевидно, что украинская сторона будет трактовать подписание новой хартии как свидетельство того, что Украина остаётся стратегическим партнёром США, что США выражают поддержку территориальной целостности Украины, поддерживает «Крымскую платформу» и так далее, и тому подобное.

Основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга отметил, что в обновленной хартии появились совершенно новые акценты.

«Это принципиально новый документ. Её даже нельзя назвать обновлённой хартией. Это новый, очень амбициозный, очень серьёзный и очень агрессивный документ. Я бы отметил четыре основных акцента в этом документе, а также одно недоразумение.

Первый и главный акцент во всём этом документе – то, что проходит красная линия через весь документ – это неизбежность привлечения России к ответственности. Понятно, что этого не было в прошлой хартии, которая была подписана в 2008 году, ещё до переворота в Украине.

Но в новой хартии совершенно чётко и ясно об этом сказано, причём употреблены такие обороты, которые, как мне кажется, делают совершенно невозможным хоть какие-то дипломатические отношения между Россией и США в смысле ослабления международной напряжённости.

США очень агрессивно выступают против России, и совершенно безапелляционно говорят о том, что готовятся привлечь Россию к ответственности, и Россия неизбежно будет привлечена к ответственности. Для этого делается ряд мер, которые упомянуты.

Второй акцент тоже звучит очень интересно, и, я бы даже сказал, угрожающе. Я не припомню документы такого масштаба, где было бы с большой ясностью сказано о том, что США начинают использовать свой Шестой флот для того, чтобы обрабатывать Черноморское побережье Украины и укрепляться в Чёрном море.

Употреблен термин «расширенный черноморский регион». То есть, те планы, которые сейчас реализуются в Украине в отношении строительства с Великобританией двух баз по стандартам НАТО, учения, который сейчас проводятся в Чёрном море, – это всё только начало.

США заявляют, что начинается обработка черноморского региона Штатами при содействии Украины, которая, согласно международному праву, имеет возможность отдавать свои прибрежные воды, свои побережья для базирования вооруженных сил США.

Третий важный акцент – американцы сказали, что у них есть какой-то амбициозный план по преобразованию экономики Украины. Хотелось бы понять, что это означает. В хартии также говорится о том, что США будут поддерживать приватизационные процессы на Украине и хотели бы, чтобы американский бизнес принял в этом непосредственное участие. Хотелось бы посмотреть, как это всё планируется сделать.

Во всяком случае, заявка о том, что план по приватизации и участие в ней США – амбициозный, звучит очень интересно. Очевидно, у украинского олигархата будут отжимать активы, американские компании будут забирать себе всё, что только можно.

Четвёртый и последний акцент, на который я хотел бы обратить внимание, – это демократия. Конечно, США делают много заявлений о торжестве демократии и права, но – тут же они говорят о необходимости усиления на Украине антиконституционных структур, подконтрольных США. Имеются в виду САБ, НАБУ, Антикоррупционная прокуратура.

Это структуры, которые создали американцы, и которые напрямую запрещены Конституцией Украины, что это звучит достаточно цинично – мы выступаем за верховенство права, при этом мы полностью нарушаем Конституцию, даём этим структурам право досудебного следствия, оснащаем их современной техникой для слежки за гражданами Украины.

Очевидно, что в самом ближайшем будущем все эти созданные американцами структуры станут гораздо сильнее и эффективнее, чем традиционные украинские силовые структуры, такие как прокуратура, МВД, СБУ.

Что касается недоразумения, то в тексте хартии 2008 года вписана резолюция Комиссии Украина-НАТО за 4 апреля 2008 года. В этой резолюции говорилось о том, что комиссия Украина-НАТО утверждает, что Украина будет в НАТО. Но на сегодня этой формулы нет. Вообще не сказано, что Украина будет в НАТО. Сказано, что США максимально поддерживают стремление Украины стать партнёром НАТО с расширенными полномочиями.

Всё похоже на то, что США понимают, что ни о чём не удастся договориться с Германией, которая мешала предоставлению Украине плана по членству в НАТО. Американцы как бы говорят европейцам – да пошли вы все в баню, мы ни с кем из европейцев договариваться не будем, мы строим свои собственные отношения между Украиной и США.

И Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательства по усилению поставок вооружений и координации действий между вооруженными силами США и Украины для привлечения России к ответственности», – сказал Василий Волга.