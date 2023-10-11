Эксперты: Всё против Украины – даже нефть

Вспыхнувший арабо-израильский конфликт сорвал переговорный процесс между Саудовской Аравией и Израилем, который шел под контролем США. Америка планировала за счет соглашений между Эр-Риядом и Тель-Авивом добиться снижения цен на нефть, повысив шансы демократов победить на предстоящих президентских выборах.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал доцент кафедры Истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Мартынкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последствия этой ситуации заключаются в том, что в последние недели велись переговоры по открытым каналам Саудовской Аравии, что Соединённые Штаты будут способствовать улучшению отношений Саудовской Аравии и Израиля, и иметь какие-то преференции от этого. А Саудовская Аравия в ответ не будет так повышать цену на нефть, наоборот, увеличит добычу, выбросит на рынок больше нефти, чем собьёт мировую цену на нефть. И уже даже нефть начала падать на самом деле на мировом рынке, исходя вот из этих новостей, но эти события всё изменили», – отметил он.

«Теперь, естественно, Саудовская Аравия никаким образом не сможет улучшать, и никто вообще в арабском мире в обозримой перспективе не сможет улучшить отношения с Израилем. Это на энергетический рынок подействует однозначно, и нефть уже начинает расти. И это опять удар по бюджету Соединённых Штатов, и для Байдена это тоже очень неприятный сюрприз. Потому что стоимость галлона бензина в Соединённых Штатах – это уже очень серьёзная предвыборная история. Если она растёт, соответственно, действующий президент не заботится о населении. Тут ситуация тоже такая сложная, и хватит ли в результате денег в достаточном количестве на Украину – это вопрос», – указал ученый и добавил, что США не будут полностью бросать Киев, но изыщут способ снизить кредитование.

«Возможно, найдут какие-то хорошие отговорки по поводу коррупции. Мы знаем, что эксперт, который приехал на Украину проверять коррупцию, был найден мертвым в Киеве на какой-то стройке. И явно не самостоятельно он там умер, его явно убрали. Видно, он приехал проверять коррупционные схемы и нашёл что-то», – предположил Мартынкин.

Доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий тоже считает, что США воспользуются ситуацией, чтобы перекинуть Киев на Европу.

«Такая ситуация вообще напоминает, я не буду говорить, что так оно и есть, своеобразную операцию «Выход». В этой ситуации складываются достаточно хорошие предлоги, чтобы, как минимум, ослабить помощь Украине, а максимум, может быть, даже существенно ослабить. Совсем не будут отказываться, наверное, потому что это будет совсем катастрофа для Украины и вот для этой связки. Скорее всего, будут перекладывать финансовые нагрузки на Европу, и для этого проводятся соответствующие действия, переговоры, всё остальное. Но будут где-то активизировать другие очаги, которые в Европе готовятся. Ускорять какие-то процессы. В общем, в любом случае, раз Америка уходит немножко в тень в этом плане и акценты будут переводиться на других игроков, которые в принципе играют по дудку Америки, но, тем не менее, должны вложиться в этот процесс», – заключил Ставицкий.