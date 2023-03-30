Эксперты выяснили, почему в России не вводят продуктовые карты для малоимущих

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Из-за продолжающего роста цен в России давно назрела необходимость введении аналога продуктовых карточек для малоимущих, однако предвзятые СМИ не дают этой инициативе реализоваться.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приходя в магазин, я уже начинаю задумываться. Уже видно, что из-за того, что импортозамещение не идёт, цены по ряду товаров просто безумные. Считаю, надо оказывать гораздо большую поддержку, в частности, продуктовыми талонами. Взять американские «food stamps», хотя бы за основу, для необеспеченных», – предложил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель.

Антон Табах пояснил, что инициатива введения аналога продовольственных карточек хорошая и давно назрела, однако из-за предвзятых СМИ политики и экономисты опасаются её реализовывать.

«На каждом углу с талонами есть ровно одна проблема. Обычно всё валят на журналистов и медиа, а это тот самый случай, когда – да, виноваты они, и ничего с этим сделать нельзя. Потому что все готовы – социальные службы, инфраструктура есть, всё оцифровано. Только каждый раз, когда обсуждается введение аналогов «food stamps», тут же раздаётся бодрое «гы-гы-гы» про введение продуктовых карточек и талонов, редактора подбирают фото со старушками в очередях из девяностых. И после этого профильные говорят: «А ну его нах…». Тот самый пример, когда хорошая политика не реализуется из-за плохого пиара», – сказал экономист.

«Это разные вещи. Это не те карточки, по которым ты мог купить три бутылки водки и два батона хлеба в девяностые. Это – наоборот, малообеспеченным слоям населения говорят: «Вот вам карточки, и вы можете потратить их на продукты». Они не окрашены, не разгонят инфляцию. Идите в магазин и покупайте», – возмутился Виттель.

Табах подчеркнул, что такой инструмент в некоторых секторах экономики может быть гораздо эффективнее денег.

«Инфляцию они теоретически разгонят, но плюсы от того, что они будут сосредоточены в конкретном секторе, и можно будет там принять определённые меры, они инфляцию не разгонят настолько быстро, как если бы их раздали деньгами. Более того, если раздать деньгами, то потратят их совсем не на то», – резюмировал эксперт.