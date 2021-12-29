Эксперты: Январские переговоры с Западом – формальность: ввод войск РФ на Украину неизбежен

Новости Украины

РФ пора вводить войска на Донбасс, поскольку санкции за это давно действуют, тем более что на Украине уже полным ходом ведётся строительство военных баз для англичан и американцев, в том числе, в непосредственной близости с Крымом.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим, что нужно отвечать, слишком долго Москва молчала, все эти годы, когда были и наглые обстрелы, и все эти провокации. Кто мешал после инцидента около Керчи точно так же, как сейчас, жёстко заявить свои претензии? Ведь это совершенно по-другому могло повернуть всю ситуацию, в том числе, и Европы по отношению к Украине», – сказал главред немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский. «И потом, если все так уверены, что на территории Украины находятся воинские части российской армии, почему бы их туда не ввести? Санкции-то всё равно уже есть. Раз они уверены, что войска там есть, надо их ввести, и просто этот факт закрепить», – добавил журналист.

В свою очередь, российский либеральный политолог Сергей Станкевич отметил, что уже в следующем году американо-британское присутствие на Украине фактически будет означать заход за «красную линию», очерченную Москвой.

«В 2022 году должно начаться практическое строительство двух военно-морских баз на территории Украины. Это в Бердянске и Очакове, там уже вся подготовка сделана, инфраструктура создана, всё завезено, и сейчас должно начаться практическое строительство. Это некий рубеж красный, потому что это будут формально украинские две базы, а всё наполнение и всё целеполагание, и персонал будет англо-американским – и там, и там. То есть, люди займутся военной деятельностью на территории Украины, направленной очевидным образом против России. От базы в Очакове до Крыма меньше ста километров», – рассказал Станкевич.