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28.10.2021 11:39 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Россия, Украина
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Эксперты заговорили о российских расчетах, которые будут сбивать турецкие БПЛА в Донбассе

Новости УкраиныЕсли применение Украиной турецких ударных беспилотников станет практикой, то неизбежно последуют контрмеры. Об этом,...

Если применение Украиной турецких ударных беспилотников станет практикой, то неизбежно последуют контрмеры.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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Он считает, что если ВСУ продолжат применение БПЛА, то это вызовет потребность в радикальном усилении противовоздушной обороны обеих республик Донбасса.

«Для баланса нужно будет либо радикально перевооружить силы ПВО республик, либо потребуется прямое участие в их противовоздушной обороне российских вооруженных сил», — считает Кашин.

В свою очередь эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин объяснил действия Украины желанием «поднять энтузиазм».

«Все просто: турецкие беспилотники зарекомендовали себя во время карабахской войны, стали такой военной сенсацией. Украина тоже пустила их в ход, чтобы продемонстрировать возможности. Победа Азербайджана очень воодушевила украинцев, в Киеве в этом увидели образец того, как возвращать свои территории. Не смиряться с поражением, долго готовиться, крепить военную мощь, а потом в подходящий момент ударить. Ясно, что эта параллель очень натянутая, так как по природе конфликты разные, но в Киеве ищут простых рецептов», – говорит Скоркин.

Отреагировал на новость из Донбасса о применении Украиной «Байрактара» живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

«Критики власти призывают правительство более разборчиво подходить к вопросу поставок важных типов вооружения, тем более в горячие точки на периферии Турции. Ошибка в просчете рисков любых поставок может сказаться на ситуации в других конфликтах с участием Турции. Так или иначе, происшествие свидетельствует о том, что в двустороннем диалоге между Анкарой и Москвой появляется новое измерение — обсуждение и согласование позиций по поставкам критических вооружений», – резюмировал Ахметов.

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