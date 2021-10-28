Эксперты заговорили о российских расчетах, которые будут сбивать турецкие БПЛА в Донбассе

28.10.2021 11:39 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Если применение Украиной турецких ударных беспилотников станет практикой, то неизбежно последуют контрмеры.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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Он считает, что если ВСУ продолжат применение БПЛА, то это вызовет потребность в радикальном усилении противовоздушной обороны обеих республик Донбасса.

«Для баланса нужно будет либо радикально перевооружить силы ПВО республик, либо потребуется прямое участие в их противовоздушной обороне российских вооруженных сил», — считает Кашин.

В свою очередь эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин объяснил действия Украины желанием «поднять энтузиазм».

«Все просто: турецкие беспилотники зарекомендовали себя во время карабахской войны, стали такой военной сенсацией. Украина тоже пустила их в ход, чтобы продемонстрировать возможности. Победа Азербайджана очень воодушевила украинцев, в Киеве в этом увидели образец того, как возвращать свои территории. Не смиряться с поражением, долго готовиться, крепить военную мощь, а потом в подходящий момент ударить. Ясно, что эта параллель очень натянутая, так как по природе конфликты разные, но в Киеве ищут простых рецептов», – говорит Скоркин.

Отреагировал на новость из Донбасса о применении Украиной «Байрактара» живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

«Критики власти призывают правительство более разборчиво подходить к вопросу поставок важных типов вооружения, тем более в горячие точки на периферии Турции. Ошибка в просчете рисков любых поставок может сказаться на ситуации в других конфликтах с участием Турции. Так или иначе, происшествие свидетельствует о том, что в двустороннем диалоге между Анкарой и Москвой появляется новое измерение — обсуждение и согласование позиций по поставкам критических вооружений», – резюмировал Ахметов.