Эксперты: Зе-чеки на еду для малоимущих – очередная коррупционная афера власти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинские власти собираются бороться с инфляцией с помощью аналога американских чеков на продукты по системе food stamp.

Это якобы должно сдержать рост расходов на питание для населения при сильном росте инфляции в 2022 году.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Устенко отмечает, что в наступившем году подорожание продуктов питания может быть весьма значительным, поскольку мировой рост цен на продовольствие неизбежен – прогнозируется, что стоимость сырьевых товаров в 2022 году вырастет на 10-20%, что может вызвать инфляцию в 8-10%.

«Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком», – пишет Олег Устенко.

Он считает, что государство должно защитить малоимущих. Каналы поддержки государства могут быть разными – от адресных выплат по аналогии с текущей программой через систему «Дия» до аналога американских food stamp. Устенко на всякий случай уточнил, что система food stamp не связана с «советскими талонами, карточками и другими историческими атрибутами».

По его словам, базовый сценарий роста инфляции, рассматриваемый ОП, это инфляция на уровне 7% в 2022 году.

Экономист Александр Охрименко считает, что даже если такие талоны введут, обеспечить ими смогут лишь небольшое число людей.

«Какой-то эффект будет, хотя пока ещё непонятно, что это будут за талоны. На сегодня раздать большое количество продуктов по сниженным ценам нереально, потому что их ещё надо купить. Соответственно, или этих талонов на продукты будет очень мало, или они будут выдаваться очень ограниченному количеству людей, например, не более миллиона. Пока ещё сложно сказать, какой конечный вид приобретёт эта законодательная инициатива», – сказал экономист в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Эксперт Александр Дудчак настроен более пессимистично.

«Чем закончится история с продуктовыми талонами на Украине можно сказать заранее. 2 варианта: 1-й – не введут. 2-й введут талоны. Вероятность 1-го высока, но уж такой соблазн – изобразить заботу о народе, а на самом деле запустить новую грандиозную программу по “распилу” бюджета. Это ж какой простор для творчества – выделить деньги и заставить народ собирать доказательства необходимости получения талонов, составить список агропредприятий, которые будут поставлять продукцию, которую будут раздавать по талонам. Это будет не хуже “Роттердам+” и “зеленой энергетики” с угольных ТЭС, “сшивания страны качественными дорогами” и “миллиарда деревьев”. Чем талоны на еду хуже? Украина – страна богатая – за всё платит население! И не возмущается, как нервные казахи из-за какого-то смешного повышения цен на газовое топливо, цена которого и после повышения была ниже , чем на Украине. Кстати, сравнение с талонами в СССР неуместно. Тогда талоны вводили после самой разрушительной войны в истории, а Украина сейчас ставит рекорды по экспорту зерновых», – сказал Дудчак «ПолитНавигатору».