Экспорт Белоруссии в Россию превысил импорт

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Баланс торговых отношений между Россией и Белоруссией сместился в пользу Минска.

Об этом сегодня на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в торговых отношениях с РФ вышли на баланс, даже чуть выше сальдо в пользу Белоруссии. Это говорит о том, что попытки нас удушить фактически провалились. Мы однозначно выстоим этот тяжелый год. Очень активно продвигаемся по импортозамещению. Мы с президентом Путиным с этого любую встречу начинаем», – сказал Лукашенко.

В прошлом году он встречался со своим российским коллегой Владимиром Путиным 10 раз и пообещал в этом году встречаться еще чаще.

Белорусский политолог Александр Шпаковский утверждает, что объем белорусского экспорта в Россию был бы еще больше, если бы не «запредельная российская бюрократия».

«С уходом западных компаний и запуском программ импортозамещения отечественная продукция как никогда востребована на российском рынке. Результаты могли бы быть ещё выше, если бы не запредельный уровень бюрократии и волокиты на исполнительском уровне в РФ, а также нерешительность, медлительность и безразличное отношение к делу некоторых должностных лиц наших предприятий», – написал Шпаковский в своем ТГ-канале.

Объем товарооборота России и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов.