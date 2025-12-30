«Экспорт растёт»: крымская сельхозпродукция тайно вышла на азиатские рынки

Более 10 лет Крым живет под санкциями, с логистическими ограничениями и сложностями банковских переводов за рубеж.

Но и в этих условиях регион развивает внешнеэкономические связи, представляет свою продукцию на международных выставках и расширяет географию экспорта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Объем экспорта исчисляется несколькими десятками миллионов долларов. Точные цифры с началом СВО относятся к категории служебной информации, чтобы не подставлять зарубежных партнеров: многие используют цепочку из фирм-посредников, отправляя товар на внешние рынки. Последняя открытая цифра касалась результатов внешнеэкономической деятельности за 2021 год – 45 миллионов долларов. К 2025 году свою продукцию за рубеж уже отправляли более 100 предприятий.

«В этом году наш экспорт увеличился на 29,8%, и это произошло благодаря квоте на беспошлинный экспорт зерна в 400 тысяч тонн. Это помогло нашим производителям сократить издержки – не вывозить зерно в другие регионы, а загрузить крымские порты. Увеличился экспорт химической продукции, машиностроения. За счёт Белоруссии пока, но есть наработки в другие страны. В Индии есть интерес к холодильному оборудованию, крепкому алкоголю», – сообщила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико.

В этом году крымские производители приняли участие в Кантонской выставке в Гуанчжоу, Китай. Крым был представлен на общем стенде Российской Федерации в основном товарами пищевой промышленности – китайский рынок способен «съесть» любые объемы товаров, лишь бы они пришлись по вкусу. Но вкусы у всех разные, и прежде чем выходить на зарубежный рынок, нужно изучить потребительские предпочтения.

«В Китае не находит отклика привычное для нас сладкое печенье. Там предпочитают соленые и перченые варианты. Мы учли это, дали задание технологам и к следующей Кантонской выставке представим линейку продукции для китайского рынка», – отметил представитель ООО «Заря», выпускающего сладости «Крымский султан», Дмитрий Захаров.

Еще один дебютант Кантонской выставки – научно-производственное предприятие «Аксион», выпускающее натуральный травяной чай под брендом Floris. В этом году предприятие подписало контракт на поставку чая компании «Аэрофлот» и теперь осваивает зарубежные рынки.

«Мы выпускаем около 100 видов продукции – чай, концентраты и лимонад. В Китае подписали контракт с компанией из Израиля, уже выпустили этикетку на иврите, будем поставлять натуральный крымский чай. Вообще, видим большую перспективу в странах Центральной Азии, Ближнего Востока, где есть культура чаепития и видят ценность в новых продуктах, которые ещё не пробовали – с лавандой, розой, чабрецом», – пояснил директор компании Илья Пуйда.

Однако любое продвижение на зарубежном рынке требует рекламных затрат, которые могут потянуть далеко не все производители. «Южный региональный центр поддержки экспорта» предлагает крымским производителям участвовать в выставках – и в следующем году отправиться в Египет, Турцию, Казахстан, Вьетнам.

«Экспортный потенциал есть, и прежде всего это касается сельхозпродукции: зерно не нуждается в рекламе, это вопрос спроса и договорных отношений. Договорились по цене, по логистике – у вас будут покупать. Что касается косметики, алкоголя и так далее – это вопрос рекламы, хорошей маркетинговой подачи. Наша гордость – это органические удобрения, которые отгружают даже в страны Латинской Америки», – подчеркнула директор центра Ксения Слуцкая.

В следующем году Крым рассчитывает получить квоты на беспошлинную торговлю масличными культурами – семенами подсолнечника, кориандром и рапсом. Мощностей по переработке в Крыму не так много, и урожай выкупают экспортеры из соседних регионов по цене, которая не окупает затраты производителей. Как в случае с зерновыми, квоты на беспошлинный вывоз позволят отгружать продукцию на месте, давая заработать портам и не снижая цену в угоду перекупщикам.